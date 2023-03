﻿Möwenplage und Parkplatzmangel: Das bewegt die Einwohner in Rostocks Stadtmitte

Rostock. Aggressive Möwen, Parkplatzmangel und die Nutzung des Klostergartens in der Weihnachtszeit sorgten für kontroverse Debatten in der letzten Sitzung des Ortsbeirats Stadtmitte im Rathaus. Brisant bleibt das Thema Parken – und Sicherheit für Radfahrer. Besonders im Fokus: Wegen fehlender Parkmöglichkeiten werden an der Holzhalbinsel immer wieder Autos falsch abgestellt. Zwar verteilt das Ordnungsamt nach Anwohnerbeschwerden Bußgelder, dennoch würde dies die Situation nicht verbessern. „Es gibt ja auch keine anderen Parkmöglichkeiten in der Nähe“, beschwerte sich ein Einwohner.

Möwenangriffe und Lärmbelästigung durch eine Plane

Ein Anliegen der Bürger: Die Lärmbelästigung durch die Baustelle am Wasserturm soll beendet werden. Wobei nicht die Arbeiten an sich das Problem seien, sondern die Plane, die das Denkmal abdecke und bei Wind sehr laut „flattert“. „Die Lärmbelästigung durch die Plane ist unglaublich hoch“, hieß es.

Doch es geht noch lauter: Offenbar sorgen auch die Möwen für Lärm. Doch dabei bleibt es nach Aussage einer Anwohnerin nicht. „Ich habe gesehen, wie sich vier Möwen auf einen Mann gestürzt haben“, beschreibt sie den Angriff durch aggressive Möwen. „Der hatte den Schock seines Lebens.“ Neu ist das Problem nicht. So ist das Füttern der Vögel in Warnemünde schon lange verboten. Dort und in anderen Orten drohen drakonische Geldstrafen von bis zu 5000 Euro, wenn man die Möwen füttert.

Doch offenbar erobern die Möwen immer stärker den urbanen Raum. Ein Problem: Zwar gibt es Schilder, die das Füttern verbieten, dennoch hält sich kaum jemand daran. „Die Schilder zeigen keine Wirkung“, sagte Beiratsvorsitzender Andreas Herzog (SPD) und schob resigniert nach: „Keine Ahnung, was man da machen kann.“

Was passiert zu Weihnachten im Rostocker Klostergarten?

Der historische Weihnachtsmarkt wird offenbar nicht in den Klostergarten zurückkehren. Doch auch mit dem neuen Konzept „Advent im Klostergarten“ ist man in Stadtmitte nicht zufrieden. Herzog präsentierte Ergebnisse der Ämterversammlung. Das Fazit: Es fehlt ein Alleinstellungsmerkmal. Das Event hob sich nicht wirklich vom regulären Weihnachtsmarkt ab. In Zukunft könnte die Fläche auch für den konventionellen Weihnachtsmarkt genutzt werden – so jedenfalls eine der Ideen. Doch erst sollen Konzepte erarbeitet werden, die eine perspektivische Verkleinerung des Platzes berücksichtigen sollen.

Unterstützung für den queeren Verein „Rat und Tat“

Geschlossene Unterstützung durch den Ortsbeirat gab es an diesem Abend für den queeren Verein „Rat und Tat“. Dieser setzt sich für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt ein. Zwei Vertreterinnen beantragten die finanzielle Unterstützung für die Organisation einer Veranstaltungsreihe zwischen April und Juli. So soll es eine Fotoausstellung in der Petrikirche geben, die das Leben von queeren Menschen und ihre Verbundenheit zur Religion zeigt. Auch Workshops und Redebeiträge sollen stattfinden.