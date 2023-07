Motorrad rutscht auf nasser Straße in Rostock aus und schlittert unter Auto

Attacken auf Bankinstitute

Sieben Geldautomaten wurden 2023 in MV bereits gesprengt – so viele wie seit fünf Jahren nicht mehr. Das Landeskriminalamt jagt die Täter jetzt über Landesgrenzen hinweg. Warum MV für kriminelle Banden so attraktiv ist und wie der Ospa-Chef die Attacken künftig verhindern will.