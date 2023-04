﻿Muhsal Immobilien baut 300 neue Wohnungen in Rostock-Gehlsdorf: Das ist im Quartier geplant

An der Warnow will Muhsal Immobilien einen Wohnpark realisieren, bei dem ein aktueller Trend berücksichtigt werden soll. Der Projektentwickler baut jedoch auch noch in den Rostocker Stadtteilen Lütten Klein und Dierkow. Alle Infos zu den Wohnungen und wann diese fertig sein sollen.

Rostock. Leben und Wohnen direkt am Meer, das ist der Traum vieler Menschen, die Rostock zu ihrer Heimat gemacht haben oder der Hansestadt treu geblieben sind. Doch wegen der knappen Kapazitäten – seit 20 Jahren herrscht laut Wohnungsbericht der Stadt eine Leerstandsquote von nur etwa einem Prozent, wobei eine Fluktuationsreserve von rund 3 Prozent als gesund gilt – wird die Wohnungssuche für viele zum Albtraum.

Immerhin für einige Rostocker will Muhsal Immobilien Abhilfe schaffen. Die Schwerpunkte des Unternehmens aus Waren (Müritz) liegen eigenen Angaben zufolge in der Denkmalsanierung sowie dem Bau von Ferien- und Wohnimmobilien in MV.

Letztere entstehen derzeit auch in der Hansestadt. In einem Wohnpark am Gehlsdorfer Nordufer lässt Muhsal Immobilien mehr als 300 Einheiten bauen, mit unterschiedlichen Wohnformen und direktem Blick auf die Warnow.

WGs für Rostocker Senioren entstehen in Gehlsdorf und Dierkow

In mehreren Bauabschnitten entstehen dort laut Unternehmenssprecherin Julia Köhler Eigentumswohnungen – jene sind schon vor der Fertigstellung vergeben – und Mietwohnungen. So wachse direkt an der Kaikante derzeit der Rohbau für vier Häuser, die voraussichtlich Ende dieses Jahres an die künftigen Eigentümer übergeben werden können.

Bis Ende 2024 sollen im Wohnpark am Gehlsdorfer Nordufer zudem zwei Häuser in direkter Nachbarschaft zur Tamsen Werft errichtet werden, in denen barrierefreie und damit altersgerechte Zwei- bis Drei-Raumwohnungen untergebracht sind. Zusätzlich sollen dort laut Köhler drei Wohngemeinschaften für insgesamt 36 Senioren gebaut werden. In diesen könnten dann auf drei Etagen je zwölf Zimmer mit Bad und eigenem Balkon gemietet werden. Die Küche und einen zentralen Gemeinschaftswohnraum sollen sich die Bewohner teilen.

Mit dem Angebot wolle das Unternehmen der aktuell hohen Nachfrage gerecht werden, so die Sprecherin. Es sei ein eindeutiger Trend dahingehend zu beobachten, dass vor allem ältere Menschen aus ihren Wohnungen, in denen sie einst ihre Kinder großgezogen haben, in kleinere Einheiten wechseln wollen. Finden sie entsprechende Angebote, werden die wenigen Vier- oder Fünf-Raumwohnungen in Rostock für junge Familien frei. Ein Gewinn für alle Seiten.

Platz für Arztpraxen und Gewerbe im Quartier eingeplant

Um den Senioren den Umzug außerdem schmackhaft zu machen, ziele das Konzept von Muhsal Immobilien darauf ab, im neuen Quartier eine gute Versorgung zu gewährleisten. So sei in den neuen Häusern in Gehlsdorf im Erdgeschoss Platz für Gewerbe und Arztpraxen eingeplant sowie Räume für einen ambulanten Pflegedienst vorgesehen.

Ganz neu ist das Konzept, das Muhsal Immobilien in Gehlsdorf verfolgt, nicht. Mitte vergangenen Jahres stellte das Unternehmen 90 Mietwohnungen in zentraler Lage Am Vögenteich fertig. Auch dort sind Flächen für Gewerbe in den unteren Etagen vorgesehen. Viele von ihnen stehen allerdings bis heute leer. Diese zu füllen liege in den Händen eines Berliner Immobilienwirtschafters, so Muhsal-Sprecherin Köhler.

Neues Hochhaus mit Sozialwohnungen wächst in Lütten Klein

Weitere alters- und seniorengerechte Wohnungen lässt der Projektentwickler derzeit in der Hartmut-Colden-Straße in Dierkow bauen. Dort entstehen in zwei Häusern 46 kleinere und zwei größere Wohnungen für Wohngruppen mit Gemeinschaftsküche. Auch dort soll das Ensemble mit Gewerbe, angebundener Physiotherapie und einem ambulanten Pflegedienst ergänzt werden, wie das Unternehmen mitteilte.

In der Warnowallee im Rostocker Stadtteil Lütten Klein sollen bis 2026 insgesamt 65 neue Sozialwohnungen auf zwölf Etagen entstehen. © Quelle: IBUS Architekten

Gerade begonnen haben unterdessen die Kranarbeiten auf einem Grundstück in der Warnowallee in Lütten Klein. Dort lässt Muhsal Immobilien ein neues zwölfgeschossiges Hochhaus mit 67 Wohnungen mit zwei bis vier Räumen auf 45 bis 90 Quadratmetern und zwei Wohngemeinschaften für insgesamt 22 Senioren im Erdgeschoss bauen.

Einziehen sollen dort nach Fertigstellung in 2026 vor allem Menschen mit geringem und mittlerem Einkommen. Die Vermietung wird die Rostocker Wohnungsgesellschaft Wiro übernehmen.