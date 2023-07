Rostock muss Chinesen von Hanse Sail-Empfang ausladen: Leser wundern sich über „Blauäugigkeit“

Rostock. Erst vor wenigen Wochen hat die Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP nach monatelangen Diskussionen eine China-Strategie zum Umgang Deutschlands mit Peking vorgelegt. Betont wird darin neben anderem eine Minderung von Risiken, die laut Strategie-Papier dringend geboten sei. Die Risiken, die hier angesprochen sind, sieht die Regierung auch in der Beschaffung von Informationen aus dem Bereich des Militärischen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hier kommt Rostock ins Spiel. Zum diesjährigen offiziellen Hanse-Sail-Empfang der Hansestadt muss die Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) auf Geheiß der Bundesregierung eine Delegation aus der Volksrepublik wieder ausladen. Denn dieser findet auf dem Gelände des Marinearsenals statt. Dort ist Chinesen der Zutritt verboten. Viel Verständnis gibt es dafür von Lesern, sie rügen Rostock.

Otto Dibelius fragt sich: „Was haben chinesische Offizielle innerhalb ausgewiesener militärischer Sicherheitsbereiche der Bundeswehr zu suchen? Nichts! Bevor man Einladungen als Stadt ausspricht, sollte man sich über die Location informieren.“

„Deutschland verlässt den Weg des friedlichen Nebeneinanders“

Edgar Macke hält dagegen, findet: „Was für eine unsinnige Politik.“ Macke glaubt, dass „Deutschland den Weg des friedlichen Nebeneinanders“ verlasse. „Diplomatie wird beerdigt. Wir begeben uns so langsam auf den Kriegspfad!“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Detlev Göllner hätte, so führt er aus, „selbst den Rostocker Stadtoberen so viel Blauäugigkeit nicht zugetraut.“ Und weiter: „Da sollte sich die Hansestadt vorher informieren oder sich andere Liegenschaften suchen. Noch bestimmt jeder Hausherr, wer bei ihm Zutritt hat.“ Denn, so Göllner noch: „Versuchen Sie doch mal als Deutscher in eine chinesische Kaserne zu gelangen.“

Lesen Sie auch

Peter Schrade gibt zu bedenken: „Den Schaden hat Deutschland“, woraufhin Keyser Söze sich wundert: „Der Schaden liegt jetzt für die Hanse Sail und die Stadt Rostock genau wo? Eingebüßte Reputation? Also bitte: Die Chinesen dürften mit die Letzten sein, die sich ob solchen Verfahrens brüskiert geben dürften.“

OZ