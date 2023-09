Tiefbau mit Tücken

Ewige Baustelle in Wolgast: Schon gut fünf Monate Verspätung in der Heberleinstraße

Hohn und Lästerei erntet die Baustelle in der Heberleinstraße, die ursprünglich im April abgearbeitet sein sollte. Einige Wolgaster Lokalpolitiker spotten, an der sich nur langsam verlagernden Baugrube gehe es zu wie in einer Ich-AG.