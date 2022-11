Unternehmer-Preis der Sparkasse geht an Rostocker Firma „Grey.technologies“

Potsdam/Rostock. Jörg Sinnig wird zum zweiten Mal „Unternehmer des Jahres“. Dieses Mal wurde sein Unternehmen „Smart Grey.technologies“ ausgezeichnet. Sinnig und sein Geschäftspartner Andreas Müller leiten in Roggentin im Landkreis Rostock den Betrieb, der sich auf smarte Heizsysteme spezialisiert.

Das Unternehmen stellt ein neuartiges elektrisches Wandheizsystem her: Die „Ambiena Heat Wall“ sind Heizplatten, die Benutzer an die Wand oder die Decke montieren können. Das System ist nachhaltig und die Paneele können einzeln oder in Gruppen gesteuert werden – natürlich auch per Smartphone. Das Heizungssystem ist seit dem Frühjahr diesen Jahres auf dem Markt.

OSV würdigt moderne und innovative Betriebe

„Wir freuen uns, dass mit der Smart Grey.technologies ein innovatives und junges Unternehmen aus unserem Geschäftsgebiet ausgezeichnet wird“, so Karsten Pannwitt, Vorstand der Ostsee-Sparkasse, der zusammen mit dem OSV-Präsidenten, Ludger Weskamp, den Preis an die Unternehmer vergab.

Die Auszeichnung „Unternehmen des Jahres“ des OSV würdigt Betriebe in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und MV, die mit einem modernen Marketing und kreativen Geschäftsideen herausstechen sowie langfristig neue Arbeitsplätze für ihre Regionen sichern. Jörg Sinnig erhielt den Preis zum zweiten Mal. Zuerst in 2012 für seine Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender der IT-Firma „SIV.AG“.

Von OZ