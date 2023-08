﻿Rostock nach den Ferien: „Alle Schüler sollen mit Freude starten“

Rostock. Nun läuft die erste Schulwoche. „Die ersten Tage sind auch für uns immer aufregend“, sagt Sophia Brügge-Wegner. Die Schulleiterin der Krusensternschule in Schmarl ist verantwortlich für mehr als 400 Schülerinnen und Schüler aus 26 Nationen. Die jungen Leute von der 5. bis zur 10. Klasse werden von einem Team von 36 Frauen und Männern unterrichtet und begleitet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„In der ersten Schulwoche achten wir darauf, dass die Klassenlehrer erst einmal viel Zeit mit ihren Klassen verbringen“, berichtet die 40-jährige Pädagogin für Deutsch und Kunst. Vor allem werde auf die neuen Schüler, die nach der Grundschule jetzt frisch an der Schule und in der 5. Klasse gelandet sind, geachtet. Alle sollen mit Freude starten. „Für mich kommt es darauf an, dass alles klappt, alle Schüler und Lehrer da sind und die Starter-Projekte gut über die Bühne gehen.“

Rund 21 000 Schüler an Rostocker Schulen

Alle Lehrer der 60 allgemeinbildenden Schulen (und der Berufsschulen, die erst in der kommenden Woche beginnen) bereiten sich aufs neue Schuljahr mit einer Vorbereitungswoche auf die gut 21 000 Rostocker Schüler vor. „Es gab Dienstberatungen, Fachkonferenzen, die Stundenpläne wurden vorbereitet und Rahmenpläne für die verschiedenen Fächer durchgearbeitet“, sagt Schulleiterin Brügge-Wegner, die am Rostocker Innerstädtischen Gymnasium einst ihr Abitur ablegte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sophia Brügge-Wegner, Schulleiterin der Krusenstern-Schule in Rostock-Schmarl, in ihrem Büro. © Quelle: Klaus Amberger

Vorbereitet sind auch die Teams der Grundschule „Kleine Birke“ in Lütten-Klein und vom Erasmus-Gymnasium. Beide Schulen sind in einem Gebäudekomplex untergebracht. Darüber hinaus ist die „Kleine Birke“ die einzige Schule in Rostock mit einer Orientierungsstufe. Das heißt, neben den 1. bis 4. Klassen unterrichtet die „Kleine Birke“ auch 5. und 6. Klassen. 400 Schüler, 38 Lehrer und vier Referendare am Gymnasium leben hier gewissermaßen in Symbiose mit 330 Schülern und etwa 22 Lehrern der „Kleinen Birke“ zusammen.

Erste Schulwoche zum Kennenlernen

„Wir hatten in der Vorbereitungswochen viel mit der Einschulung der Erstklässler zu tun“, berichtet Madlen Wilde-Zimmermann (48), Leiterin der „Kleinen Birke“. Die erste Schulwoche gelte nun dem Kennenlernen. In allen Klassen werde über die Ferien erzählt und geschaut, wie der Wissenstand und die Sozialkompetenzen sind. „40 Prozent unserer Kinder haben einen Migrationshintergrund“, sagt Kleine-Birke-Hortleiterin Anja Kucharzak (43). Interessant sei, dass in den Elternhäusern dieser Kinder viel Wert auf Bildung gelegt werde, damit es dem Nachwuchs einmal besser gehen möge. „In der ersten Woche sollen die Kinder erst mal gut ankommen und in die Struktur finden“, sagt die gebürtige Warnemünderin.

Zusammen auf einem Schulhof: der Schulleiter des Erasmus-Gymnasiums in Lütten-Klein, Bert Schröder, Anja Kucharzak (li.), Leiterin des Hortes der Grundschule „Kleine Birke“ in Lütten-Klein sowie die Schulleiterin der Grundschule mit Orientierungsstufe Madlen Wilde-Zimmermann. © Quelle: Klaus Amberger

Die Activboards für den Unterricht sind da

Das sei auch am Gymnasium so, sagt Schulleiter Bert Schröder (61), der seit 1990 am Erasmus-Gymnasium Lehrer ist. „In der ersten Schulwoche lernen sich die Schüler der neuen 7. Klassen kennen, die 11. Klassen machen sich beispielsweise mit dem Kurssystem vertraut“, sagt der Mathe-Physik-Info-Lehrer Bert Schröder, der in Reutershagen aufwuchs. In der Vorbereitungswoche haben sich die Lehrkräfte am Erasmus-Gymnasium zum Beispiel an den neuen digitalen Schultafeln (Activboards) fit gemacht, „damit wir die Boards sofort in unseren Schulalltag integrieren können.“ Zusammen überlegen Madlen Wilde-Zimmermann, die aus Oranienburg stammt, und Bert Schröder auch in dieser Woche, welche gemeinsamen Projekte erneut angegangen werden können. „So gab es zum Beispiel ein Projekt, in dem Gymnasiasten der 7. und 8. Klassen Kurse für die 2. Klassen gegeben haben, um die Kleinen an die Naturwissenschaften heranzuführen“, berichtet die Leiterin der „Kleinen Birke“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach der Begrüßung gleich ein Abschied

Eine Besonderheit in der ersten Schulwoche gibt es in der Kooperativen Gesamtschule Südstadt (KGS): Nach 42 Dienstjahren geht die Schulleiterin Marion Roscher (63) in den Ruhestand und übergibt an den beinahe halb so alten neuen Schulleiter Johannes Goltermann (32). Seit drei Jahren unterrichtet der 1,96 Meter große Mann Geschichte und Sozialkunde an der KGS. „Es ist ein sanfter Übergang“, sagt Goltermann, der sein Abi an der Werkstattschule absolvierte. In der Vorbereitungswoche habe er nun zum ersten Mal offiziell zu seinen Kollegen gesprochen, er selbst hat sich zwei Vorbereitungswochen gegönnt. „Jetzt bin ich voller Kraft und Mut.“ Die erste Woche in der Schule sei ein schöner Moment. „Es gibt freudige Erwartungen, die Schüler sind fröhlich und erholt und erzählen viel über ihre Ferienerlebnisse.“

Lesen Sie auch

An die KGS gehen beinahe 800 Schüler von der 5. bis 12. Klasse. Gut 60 Lehrer unterrichten, begleiten, trösten, fordern, organisieren, belehren, motivieren, korrigieren, führen Elterngespräche, schreiben Zeugnisse, bilden sich jedes Jahr weiter – auch in den Vorbereitungswochen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gute Lehrer schaffen gute Schüler – und Lehrer

Marion Roscher weiß aus Erfahrung, dass Kinder und Jugendliche zwei bis drei Tage benötigen, um wieder in den schulischen Tagesablauf zu finden. 1982 habe sie als Lehrerin angefangen. „Schule ist aber nach wie vor Schule“, sagt die Rostockerin, die beim Ostseestadion aufwuchs. Allerdings hätten sich die gesellschaftlichen Bedingungen geändert. „Es ist personalisierter und individueller geworden.“ Deshalb werde heute mehr auf die Bedürfnisse der einzelnen Kinder geschaut, um sie voranzubringen, sagt Marion Roscher, die bereits als Kind Lehrerin werden wollte. Doch warum wollte ihr Nachfolger, Johannes Goltermann, Lehrer werden. „Ich hatte sehr gute Lehrer“, sagt der Rostocker. „Ich hatte tolle Rollenvorbilder.“

OZ