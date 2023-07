Freizeitsport

Rund 160 000 Euro flossen in die neue Sportstätte an den Wallanlagen in Rostock. Hunderte Besucher schauten sich am Sonnabend das Ergebnis des Umbaus und die Tricks der Skater aus ganz MV an. Eine Sache fehlt den Rostocker Freizeitsportlern aber noch.

