﻿Nach brutaler Messerattacke auf Zusteller in Rostock: Nachbarn in Evershagen schockiert

An den Briefkästen der Bertolt-Brecht-Straße 18 soll der Angriff auf einen Prospekt-Zusteller am Freitagabend stattgefunden haben.

Rostock. Ein paar Silvesterböller knallen, Menschen sind unterwegs für die letzten Einkäufe vor dem Jahreswechsel. Im Rostocker Stadtteil Evershagen herrscht an diesem Samstag Normalbetrieb. Nichts deutet darauf hin, dass sich am Abend zuvor ein brutaler Angriff ereignete, bei dem ein 44-jähriger Zusteller hinterrücks mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt wurde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Tatort in der Bertolt-Brecht-Straße 18 ist von der Attacke nichts mehr zu sehen, auch die polizeilichen Ermittlungen sind vor Ort am Samstag bereits abgeschlossen. Der Vorfall ist aber natürlich Gesprächsthema im Stadtteil. Was – vor allem bei den Nachbarn – bleibt, ist ein mulmiges Gefühl. Denn der unbekannte Täter ist noch immer flüchtig, zum möglichen Motiv des Angriffs gibt es noch keine Angaben der Polizei, obwohl das Opfer schon befragt werden konnte.

An den Briefkästen der Bertolt-Brecht-Straße 18 soll der Angriff auf einen Prospekt-Zusteller am Freitagabend stattgefunden haben. © Quelle: Martin Börner

Messerangriff in Rostock: Täter auf der Flucht, Nachbarn in Sorge

„Im ersten Moment habe ich mich unwohl gefühlt“ sagt Eddy Bachmann, der im Nachbarhaus lebt. „Grundsätzlich fühle ich mich hier aber sicher“, so der Evershäger. Seine Frau hätte der Vorfall am Freitagabend mehr beschäftigt – „auch aus Sorge um unsere drei Kinder“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eddy Bachmann (26) © Quelle: Martin Börner

Renate Ternité lebt bereits seit 23 Jahren in der Bertolt-Brecht-Straße. „Am Tage fühle ich mich hier sicher und abends gehe ich grundsätzlich nicht mehr raus“, sagt die Seniorin. Von dem Messerangriff am Freitagabend hätte sie nichts mitbekommen. Mittlerweile hat sich der Vorfall aber im Stadtteil herumgesprochen. „Es ist eine schlimme Sache.“

Renate Ternité 84 © Quelle: Martin Börner

Das findet auch Hans Ullmann, der ebenfalls schon lange in dem Stadtteil im Nordwesten der Hansestadt lebt. „Leider vergreift man sich immer wieder an Wehrlosen“, sagt der 84-Jährige zu dem Vorfall, bei dem der Täter das Opfer überraschend von hinten attackierte und mit einem Messer in den Rücken stach.

Hans Ullmann (84) © Quelle: Martin Börner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der verletzte Zusteller wurde noch am Freitag in einem Rostocker Krankenhaus operiert und befindet sich außer Lebensgefahr. Er wurde mittlerweile durch die Polizei verhört. Die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags dauern weiter an.

Von Martin Börner und Claudia Labude-Gericke