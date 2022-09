Am 7. September wird die „Finneco1“, ein neuer nachhaltiger Frachter der Reederei Finnlines, in Rostock erwartet. Vor dem feierlichen Ersteinlauf hat sich die OSTSEE-ZEITUNG das Öko-Schiff genauer angeguckt und verrät, welche Technologien das Schiff im Vergleich zu den Vorgängern besonders machen.

Rostock. Auch die Schifffahrtsbranche beschäftigt sich mit dem Thema Nachhaltigkeit. So hat die finnische Reederei Finnlines ein 500 Millionen Euro schweres Neubauprogramm für drei Schiffe in Auftrag gegeben. Anspruch: Die Reederei will das umweltfreundlichste Schiff bauen, das jemals in der Ostsee eingesetzt wurde. Das erste dieser drei neuen „Öko-Schiffe“, die „Finneco1“, lief in diesem Jahr am 28. April vom Stapel. Der erste Einlauf in Rostock wird am 7. September erwartet. Vor der feierlichen Ankunft hat die OSTSEE-ZEITUNG das Schiff genauer unter die Lupe genommen.

Die sogenannte Finneco1 hat laut Firmenangaben eine Länge von 238 Metern bei einer Transportkapazität von 5800 Lademetern. Das ist eine Menge, vergleicht man die Kapazitäten der neuen Hybrid-Dampfer mit den älteren Kollegen: „Im Vergleich zu den größten Schiffen der heutigen Finnlines-Flotte wird die Ladekapazität bei den Neubauten um 40 Prozent steigen“, sagt Fabian Lege aus dem Marketingbereich des Unternehmens.