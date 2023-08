﻿Nahverkehr im Rostocker Umland: Neue Buslinie zum Hanse-Outlet ist in Betrieb

Shopping Fans aufgepasst. Das Hanse-Outlet und das Rostocker Umland im Osten kann nun einfach per Bus erreicht werden. Die neue Linie fährt im 20-Minutentakt und startet ab der Haltestelle „Am Rosengarten“.

Rostock. Zwei Jahre geplant, jetzt ist sie da: Die neue Buslinie 24 der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) ist am Montag in Betrieb genommen worden. Insgesamt vier neue gasbetriebene Busse wurden hierfür angeschafft. Kaufpreis – je 350 000 Euro. Beginnend von der Bushaltestelle „Am Rosengarten“ verbindet die neue Buslinie 24 die Rostocker Innenstadt mit den östlichen Ortschaften Brinckmansdorf, Neu Roggentin, Roggentin, Kösterbeck und Pastow. Mehr als 4000 Menschen in den anliegenden Gemeinden profitieren nun vom regelmäßigen Busverkehr auf der Strecke.