﻿Übernimmt ein Nazi eine Führungsaufgabe im Rostocker Rathaus?

Wirbel im Rostocker Rathaus: Eine Personalentscheidung wirft viele Fragen auf. In einem offenen Brief fordert Bunt statt braun ein Bekenntnis vom Bürgermeister.

Rostock. Einmal den Namen in die Suchmaschine geworfen, finden sich eine Menge Informationen über den neuen Mitarbeiter im Rostocker Rathaus: Er soll ein gewaltbereiter Neonazi sein, ehemaliger Elitesoldat der Marine, Mitglied verschiedener teils verbotener Gruppen und auf Corona-Demostrationen unterwegs sein. All das wirft ihm die Antifa vor, die ihn 2021 outete – öffentlich im Netz. Sind das die optimalen Voraussetzung, eine Führungsrolle im Gesundheitsamt der Stadt zu übernehmen? Denn genau hier wurde er laut Informationen der OSTSEE-ZEITUNG angestellt.

In einem offenen Brief prangert die Bürgerinitiative „Bunt statt braun“ diese Personalentscheidung jetzt an. „Aus unserer Sicht ist die Beschäftigung im öffentlichen Dienst nicht vertretbar. Für das Ansehen der Stadt wäre es katastrophal, wenn die Aufnahme der Tätigkeit erfolgen würde. Nicht nur die Gesundheitsdaten von Hunderten von Bürgerinnen und Bürgern wären gefährdet, auch für die Beschäftigten wäre es eine unerträgliche Situation“, heißt es darin. Der Vorstand fordert vom derzeit amtierenden Bürgermeister Chris von Wrycz Rekowski eine öffentliche Erklärung, wie es dazu kommen konnte und ob die Verwaltung daran festhalte, den umstrittenen Mann in dieser verwantwortlichen Position beschäftigen zu wollen.

Gesinnung mit politischer Treuepflicht vereinbar?

Eines ist klar: Für den öffentlichen Dienst gilt ein Tarifvertrag, in dem unter anderem der Paragraph zur politischen Treuepflicht enthalten ist. Darin steht: „Der Beschäftigte ist verpflichtet, sich durch sein gesamtes Verhalten zur freiheitlich demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes zu bekennen.“ Das erfordert mehr als eine neutrale Haltung gegenüber Staat und Verfassung, es bedeutet für Beschäftigte von Städten und Kommunen eben auch, dass sie sich deutlich von Gruppen und Bestrebungen abgrenzen, die die im Grundgesetz verankerten Garantien ablehnen, wie eben auch den Grundsatz der Rechtsgleichheit aller Menschen.

Laut der linken Gruppierung Antifa ist der neue Mitarbeiter der Rostocker Verwaltung regelmäßig bei den Anti-Corona-Demos auf dem Neuen Markt dabei gewesen, zudem nehme er an Mobfotos und Gruppenaktivitäten des neonazisitschen Aktionsblogs teil. 2018 soll er am Rande einer AfD-Demonstration in Lütten Klein einen Journalisten angegriffen haben und sich im Umfeld der Nazi Hool Gruppe Nordische Wut bewegen. All das wird mit Bildern und Quellen hinterlegt. Öffentlich nachlesbar.

Rathaus Rostock kündigt Erklärung in dem Fall an

Wie konnte den beteiligten Kollegen aus der Personalabteilung und dem Gesundheitsamt des Rathauses die mögliche Gesinnung des Mitarbeiters entgehen? Welche Recherchen werden im Vorwege einer Einstellung, vor allem einer Führungsposition, unternommen und was werden jetzt für Konsequenzen gezogen? Auf Anfrage der OSTSEE-ZEITUNG kündigte Ulrich Kunze als Sprecher der Stadt Rostock eine Erklärung noch für diesen Mittwoch an. Allerdings wies er bereits darauf hin, dass es sich aufgrund von Datenschutzrichtlinien und anderer Rahmenbedingungen um keine detaillierte Erklärung handeln werde.