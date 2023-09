﻿Zwei Bühnen, Tiefgarage, Bar auf dem Dach: Rostock nennt Details zum neuen Volkstheater

Rostock. Es soll ein „Schmuckstück“ werden, Rostocks Antwort auf die Elbphilharmonie: Spätestens Anfang 2024 – wenn die Bürgerschaft den neuen Doppelhaushalt und damit auch den Finanzplan für „ihren“ Immobilienentwickler KOE beschließt – will die Hansestadt den Weg für das neue Volkstheater frei machen. Was würde die größte Stadt des Landes für die derzeit geplanten Kosten von mindestens 208 Millionen Euro bekommen? Ein Blick hinter die Kulissen des Megaprojektes.

Das Material

Allein die Mengen an Baumaterial, die für das Gebäude benötigt werden, sind gigantisch: Die Planer haben ausgerechnet, dass 27 700 Kubikmeter Beton verbaut werden müssen – das wären grob gerechnet 150 000 Badewannen. 1100 Tonnen Stahl werden zudem benötigt – für die Fachwerke und die Verbundträger. Zum Vergleich: Ein Airbus A380, das größte Passagierflugzeug der Welt, kann mit maximal 560 Tonnen Startgewicht abheben. Im Theater sollen 200 Kilometer Datenkabel verlegt werden. Das würde reichen, um eine neue Leitung von Rostock nach Berlin aufzubauen (Luftlinie). 2000 Rauchmelder werden im neuen Theater verbaut werden müssen.

Das Gebäude

Das neue Volkstheater wird in der Grundform annähernd quadratisch: 85 Meter lang und 86 Meter breit. Aber es wird ein „Riese“: Vom untersten Punkt in den Kellergeschossen bis zum Dach soll der Neubau 52 Meter hoch werden. Über der Erde liegen davon allerdings „nur“ 36 Meter. Das neue Zuhause für Theater, Musik und Tanz wird also nur gut sieben Meter „kleiner“ als das benachbarte Hochhaus, das „Haus der Schifffahrt“ der Langen Straße.

So sehen die ersten Visualisierungen für das Theaterfoyer aus. © Quelle: KOE

Die Bühnen

Zwei Bühnen sind im neuen Theater, das am Bussebart zwischen Innenstadt und Stadthafen gebaut werden soll, geplant. Der neue Große Saal soll über „mindestens“ 650 Plätze verfügen – im Parkett und im Rang. Für den Saal gibt es bereits mehrere Visualisierungen. Der zweite große Raum wird die „Raumbühne“ mit rund 200 Plätzen. Die FDP in der Bürgerschaft hatte bereits ins Gespräch gebracht, ob zumindest der zweite, kleinere Saal nicht auch von der freien Kulturszene in Rostock bespielt werden könnte.

Das Drumherum

Zum Stadthafen hin wird sich die Einfahrt in die neue Theatergarage befinden. 100 Stellplätze soll es unterirdisch für die Besucher geben – 36 davon werden mit Ladesäulen für E- und Hybrid-Autos ausgestattet sein. Weitere Stellplätze sollen in einem neuen, weiteren Parkhaus entstehen. Das soll in unmittelbarer Nähe zum Bussebart gebaut und auch von Gästen des ebenfalls geplanten Archäologischen Landesmuseum genutzt werden. Dieses Parkhaus ist aber nicht Teil der Theaterplanungen. Im Theater könnten ein kleiner Shop sowie zwei Restaurants entstehen. Eines davon als Dachbar ganz oben auf dem Neubau.

650 Plätze soll der große Saal bieten. © Quelle: KOE

Das „grüne“ Haus

Die neuesten Ansichten zeigen begrünte Dachflächen, die zudem begehbar sein sollen. Als Treffpunkt für die Stadt. Doch das ist nicht das Einzige am Neubau, was klimafreundlich sein soll: Der KOE plant mit einer Geothermieanlage für das Theater, die im Winter Wärme aus der Erde liefern soll. Reicht das nicht, wird das Gebäude mit Fernwärme beheizt. Auf dem Dach sollen zudem Fotovoltaikmodule montiert werden. Die Planer wollen bis zu 70 000 Kilowattstunden aus Sonnenenergie erzeugen.

Was noch offen ist

Einige Fragen rund um den Neubau sind aber noch offen, zum Beispiel, was die Innenausstattung, die Technik für die Bühnen, Probenräume und Büros kosten wird. Auch zur Gestaltung der Außenanlagen gibt es noch keine konkreten Pläne – und auch keine Kostenschätzung. Kritiker bezweifeln deshalb, dass die 208 Millionen Euro, die der KOE bislang nennt, bereits „das Ende der Fahnenstange“ sind. Für etwaige Mehrkosten hat die Hansestadt aber „Vorsorge“ getroffen: Im Rathaus gibt es eine Liste von Grundstücken, die Rostock verkaufen könnte. Gesamtwert: weit mehr als 60 Millionen Euro.

