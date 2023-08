Einen Großeinsatz der Feuerwehr hat es am Dienstagnachmittag im Neptun-Einkauf-Center in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt gegeben. Im Aldi-Markt hat es gebrannt. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt.

Rostock. Aufgrund eines Feuers ist das Neptun-Einkauf-Center in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt in Rostock am Dienstagnachmittag, 8. August, geräumt worden. Ein Brand im Aldi-Markt hat für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt.