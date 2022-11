Wegen eines vermeintlichen Chlorgasaustrittes musste die Rostocker Neptun-Schwimmhalle am Montagnachmittag evakuiert werden. Es schloss sich ein Feuerwehr-Großeinsatz an, zahlreiche Schwimmer mussten in Badebekleidung vor der Halle frieren.

