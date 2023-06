﻿Neue Ausstellung in Rostock zeigt die Stadt aus ungewöhnlichen Perspektiven

Stadtmitte. Tief ist Museumsdirektor Dr. Steffen Stuth in die Archive des Kulturhistorischen Museums gestiegen, wo Hunderte von Rostocker Stadtansichten lagern. Viele entstanden noch weit vor der Erfindung der Fotografie, es kamen zahlreiche künstlerische Stadtporträts in Umlauf, die Rostock zumeist von der Warnowseite zeigten. „Die seit dem 15. Jahrhundert realistischer wiedergegebenen Städteporträts sind aber kein Abbild der Realität“, erläutert Steffen Stuth.

Die neue Ausstellung mit dem Titel „Fokus.Stadtbild.Rostock“ lässt tief blicken – in die Stadtgeschichte Rostocks. „Drucke, Zeichnungen, Rekonstruktionen und seltene historische Fotografien werden nebeneinandergestellt“, so Stuth. In die Endauswahl kamen 89 Rostock-Ansichten, die in der Schau groß gezeigt werden, zu jeder Aufnahme gibt es zusätzlich Vergrößerungen oder Beistellbilder, die den jeweils gezeigten Ort genauer darstellen, Texte erläutern dies. So wird für die Besucher jede Aufnahme geschichtlich eingeordnet.

Mit dem Aufkommen der Lithografie im 18. Jahrhundert wurden die Stadt-Ansichten preiswerter, die Fotografien gaben einen genauen Blick auf die Orte. Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden die ersten Stadt-Fotografien.

Für die Ausstellung muss sich der Besucher Zeit nehmen, es gibt viel zu entdecken. Alles zusammen ergibt in dieser Ausstellung einen Gesamtblick auf die Stadt, zeigt aber auch interessante Details. So veränderte die Umgestaltung der Wallanlagen das Bild der Innenstadt stark. Einige der gezeigten Gebäude sind inzwischen verschwunden, andere Orte oder Straßenverläufe haben sich stark verändert. Die hier gezeigten Aufnahmen enden Ende des 19. Jahrhunderts. Sie zeigen, wie sich die Hansestadt in dieser Zeit verändert hat.

Die Ausstellung „Fokus.Stadtbild.Rostock“ ist bis zum 8. Oktober im Kulturhistorischen Museum Rostock zu sehen, geöffnet dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

