﻿Rostock: Das ändert sich für E-Scooter-Fahrer in der neuen Saison

Passend zum Frühling startet in Rostock auch wieder die Saison der E-Scooter. Die werden viel genutzt – aber auch oft kritisiert. Welche Probleme es gibt und was an Neuerungen für dieses Jahr geplant ist.

Rostock. Sie stehen in Rostock auf Gehwegen oder liegen neben Haltestellen – und stellen für viele Menschen ein gefährliches Hindernis dar: E-Scooter. Bei unzähligen Hansestädtern und Touristen sind die elektrisch betriebenen Roller beliebt, rund 1000 Fahrten zählt jeder der drei in der Stadt vertretenen Anbieter durchschnittlich pro Tag.

Doch der persönliche Fahrspaß hört da auf, wo er andere einschränkt. „In Rostock gibt es nämlich allein mehr als 1200 blinde und stark sehbehinderte Menschen“, sagt die städtische Behindertenbeauftragte Petra Kröger. Und für die hätte das teils rücksichtslose Verhalten der Rollerfahrer Konsequenzen. „Ich weiß von Betroffenen, die sich nicht mehr trauen, alleine mit dem Langstock rauszugehen, weil sie fürchten, über die falsch abgestellten oder umgeworfenen Roller zu fallen“, erzählt Gudrun Buse, die selbst nicht sehen kann und sich als Vorsitzende im Verband der Blinden und Sehbehinderten Rostock engagiert.

Hoffen auf ein gutes Miteinander: Die Rolleranbieter Marvin Utech (MOIN, l.) und Marco Zahn (TIER, r.) wollen nicht, dass ihre Scooter ein Hindernis für Blinde und Sehbehinderte wie Gudrun Buse sind. Auch Rostocks Behindertenbeauftragte Petra Kröger (2. v. r.) hofft, dass sich Nutzer an die Regeln halten. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Blinde brauchen zugängliche Leitstreifen

Besonders schlimm sei es in den Stadtteilen Evershagen sowie Lütten Klein und auf dem Weg entlang der Messestraße nach Schutow, erklärt Buse. Dabei hätte sie selbst gar nichts gegen diese Mobilitätsform. Wichtig sei aber, dass die Scooternutzer eben auch an ihre Mitmenschen denken „und beispielsweise die Roller nicht auf den für uns wichtigen Leitstreifen abstellen, die wir dringend zur Orientierung brauchen“.

Um die Sensibilität bei den Nutzern zu erhöhen, hat die Hansestadt zusammen mit den Roller-Anbietern eine Informationskampagne gestartet. Auf Plakaten, Postkarten und digitalen Hinweistafeln – beispielsweise in Bussen oder den Mensen – soll auf die Hauptprobleme bei der Nutzung hingewiesen werden. „Was falsch läuft, ist ja immer das Gleiche: Es wird verbotenerweise auf Gehwegen oder in Fußgängerzonen gefahren, dann unter dem Einfluss von Alkohol – oder der Roller wird zu zweit benutzt“, erklärt Stefan Krause, Chef des Rostocker Mobilitätsamtes. All diese Regelwidrigkeiten könnten nicht nur andere, sondern auch die Rollerfahrer selbst gefährden und zu schweren Unfällen führen.

Roller erleichtern den Arbeitsweg

Alle Beteiligten hoffen, dass die Kampagne ankommt. „Denn wir wollen eigentlich keine schärferen Restriktionen, wie es andere Städte machen. Weil wir sehen, dass die Roller beliebt sind“, betont Krause. „Und das vor allem morgens und in der Feierabendzeit. Da dienen die Scooter als Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr auf dem Weg zur Arbeit oder nach Hause“, weiß Marco Zahn von der Rollerfirma TIER anhand der Nutzerdaten. Aber natürlich seien auch die Abende an den Wochenenden stark frequentiert.

Um Fehlverhalten der Rollerfahrer einzudämmen, müssen die Nutzer beim Abstellen der Fahrzeuge immer ein Foto machen. „Wenn wir merken, dass es dann mit Fahrern immer wieder Probleme gibt, können wir auch Nutzer blockieren“, so Marvin Utech von MOIN. Schließlich sei es auch im Interesse der Anbieter-Firmen, dass ihre Scooter den Menschen keinen Frust, sondern Freude bereiten.

Preise bleiben stabil, feste Abstellzonen geplant

Dafür sorgt auch die Nachricht, dass die Anbieter ihre Preise stabil halten wollen. Dennoch gibt es zum Start der neuen Saison in Rostock einige Neuerungen: Die Firmen Lime und Bird haben sich nämlich mittlerweile mit ihren Rollern aus der Hansestadt zurückgezogen. Dadurch können die verbliebenen Anbieter – MOIN, TIER und VOI – deren Kapazitäten übernehmen und die eigenen erhöhen. „Jeder der drei kann jetzt im Stadtgebiet nicht mehr nur 500, sondern maximal 660 Roller aufstellen. Die Gesamtzahl bleibt aber gleich und ist bei 2000 begrenzt“, erklärt Rostocks Mobilitätskoordinator Steffen Nozon. Und der Kommunale Ordnungsdienst wird künftig auch noch größeres Augenmerk auf die Einhaltung der Nutzungsregeln für die Roller achten.

Schnelle Reaktion bei Beschwerden Bei Ärger mit den Elektro-Rollern sollen sich Rostocker jetzt schneller und vor allem gezielter beschweren können. So haben die Anbieter MOIN und TIER eine gemeinsame E-Mail-Adresse eingerichtet. Wenn einer ihrer Scooter falsch geparkt wurde oder im Weg liegt, kann das an die Adresse rostockescooter@googlegroups.com gemeldet werden. Für Beschwerden über Roller des Anbieters Voi gilt die E-Mail-Adresse support@voi.com. Zudem sind die Anbieter auch telefonisch für Hinweise erreichbar: MOIN (0381 / 36 76 81 78), TIER (von 8 bis 20 Uhr: 030 / 56 83 86 51) sowie VOI (040 / 4 11 12 00 00)

Außerdem sollen feste Abstellzonen für die Scooter eingerichtet werden. „Zum Beispiel beim Zugang zum KTC, am Neuen Markt, entlang der Langen Straße und am Steintor“, so Nozon. Nutzer, die die Roller dann dort und nicht an weniger zentralen Orten abstellen, sollen auch belohnt werden. „Etwa mit einer Gutschrift für Freiminuten“, nennt Marco Zahn ein Beispiel, auf das sich die Anbieter mit der Stadt geeinigt haben. Die Möglichkeit, die Roller im erlaubten Bereich auch individuell zu parken, bleibe zwar erst einmal weiter bestehen. Aber auch für die Firmen selbst hätten die zentralen Abstellflächen Vorteile. „Das ist nicht nur für das Stadtbild schöner, sondern erleichtert auch das Einsammeln der Roller“, sagt Marvin Utech.