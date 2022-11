Die Landschaftsarchitektin leitet nun die Ämter für Bau, Umwelt und Infrastruktur. Als Kommunikationsexpertin will Ute Fischer-Gäde Prozesse im Rostocker Rathaus straffen und die Entwicklung des Stadthafens mit Brücke über die Warnow vorantreiben.

Rostock. Für Ute Fischer-Gäde ist eine Stadt wie Rostock ein großer Organismus, in dem viele Lebewesen ihren Platz haben und viele Prozesse gleichzeitig ablaufen. Jeder habe sein eigenes Tempo, seine eigenen Bedürfnisse und Ansprüche an seinen Wohnort. Sie alle gelte es unter einen Hut zu bringen, so die 50-Jährige, die am Mittwoch offiziell zu Rostocks neuer Senatorin für Infrastruktur, Umwelt und Bau ernannt wurde.