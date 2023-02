﻿Cocktails und Shishas: „Sky Lounge“ soll neue Eventlocation in Warnemünde werden

Cocktails, Wasserpfeifen oder DJs: Das bietet das neue Lokal „Sky Lounge“ am S-Bahnhof Werft in Rostock-Warnemünde. Mit der Eröffnung haben sich zwei Freunde einen Traum erfüllt – nun arbeiten sie am großen Partytraum. Dem anrüchigen Image mancher Shishabars treten die Betreiber mit Transparenz entgegen.

Mit seinem Geschäftspartner will Jemal Mirzoyan die „Sky Lounge“ in Warnemünde zu einer Top-Adresse für gemütliche Abende machen.

Rostock-Warnemünde. Die Lage könnte besser nicht sein. Direkt am S-Bahnhof „Werft“ am südlichen Ortseingang von Warnemünde haben zwei Freunde sich kurz vor dem Jahreswechsel einen Traum erfüllt. Sie eröffneten die neue „Sky Lounge“ in dem Gebäude mit dem markanten roten Molenfeuer auf dem Dach. Das stand zuvor mehrere Monate leer, nachdem der vorige Restaurantbetreiber sein „Deck 9“ schließen musste. Mit der neuen Cocktailbar wollen Jemal Mirzoyan und Mazlum Bilin den Einwohnern des Ostseebads und seinen Gästen eine Anlaufstelle zum Entspannen und Genießen bieten.

Es sei schon lange sein Traum gewesen, eine eigene Bar zu betreiben, so der 28-jährige Mirzoyan. Den Weg in die Selbstständigkeit wagte der Anlagenmechaniker, der auf der Neptun-Werft gelernt hat, bereits vor zwei Jahren. In der Kurhausstraße eröffnete er einen Döner-Imbiss. Das Geschäft laufe gut. Statt schnellem Essen gibt es in der 200 Quadratmeter großen „Sky Lounge“ gemütliche Polstersessel und Sofas, verschiedene kalte und heiße Getränke sowie eine Auswahl an Cocktails.

In dem Gebäude mit dem markanten roten Molenfeuer auf dem Dach haben Jemal Mirzoyan und Mazlum Bilin die „Sky Lounge“ in Warnemünde eröffnet. © Quelle: Katrin Zimmer

Cocktailbar in Warnemünde ist täglich ab 17 Uhr geöffnet

Ihren Barchef Mustafa haben die Betreiber aus Griechenland eingeflogen. Dort habe er lange Zeit in einem Hotel gearbeitet. „Er macht alles mit viel Leidenschaft und ist sehr professionell“, sagte Mirzoyan über seinen Mitarbeiter. Mit einer weiteren Servicekraft bedient er selbst die Gäste im Lokal, das täglich ab 17 Uhr bis etwa Mitternacht geöffnet ist, freitags und samstags auch länger.

In den ersten Wochen hätten schon viele Gäste aller Altersklassen – der Eintritt wird ab 18 Jahren gewährt – einen Blick in das neue Lokal geworfen. Häufig kämen jene, die im gegenüberliegenden Container-Hostel Dock Inn eingecheckt haben, auf ein Getränk vorbei. „Es waren auch schon einige Leute aus der Nachbarschaft da, die sehen wollten, was wir hier machen“, so Mirzoyan. Die Bewohner des Wohnparks Am Molenfeuer hätten die beiden herzlich willkommen geheißen und ihre Glückwünsche ausgesprochen. Auch ein paar Stammgäste, die mehrmals die Woche den Weg ins Lokal suchen, gebe es bereits.

Rostocker kämpfen gegen Image von Shisha-Bars

Essen wird in der Cocktailbar, zu der auch eine Küche gehört, bisher nicht serviert. Das liege zum einen daran, dass die Betreiber sich zunächst einmal mit ihrem Getränke-Angebot einen Namen machen wollen. Zum anderen greift hier das Nichtraucherschutzgesetz in MV. Es verbietet, Speisen in Räumen auszugeben, in denen geraucht wird – das gilt auch für Wasserpfeifen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die aber gehören zum Konzept der Bar, sollen Gästen ein besonderes Erlebnis verschaffen, das sie nicht überall bekommen. Gerade einmal drei weitere Shisha-Bars gibt es in Rostock, eine davon ebenfalls in Warnemünde. Dem anrüchigen Image, das solchen Lokalen bisweilen anlastet, tritt der Gastronomen deutlich entgegen. „Hier passiert nichts Illegales. Es darf jeder jederzeit reingucken. Wir haben nichts zu verbergen.“ Auch die großen Glasfronten böten absolute Transparenz.

Im Sommer wollen die beiden Männer auch die Terrasse auf dem Dach in Betrieb nehmen und ihren Gästen so noch mehr Platz bieten. Dann soll auch die Cocktailkarte, auf der bisher nur acht Klassiker wie Sex on the Beach, Caipirinha und Pina Colada stehen, erweitert werden, kündigte Mirzoyan an. Die „Sky Lounge“ könne auch für private Veranstaltungen gemietet werden. Je nachdem, was die Gäste wünschen, könne ein DJ gebucht und Platz zum Tanzen geschaffen werden oder für ein Buffet. „Wir wollen echte Top-Eventlocation sein und machen alles möglich“, so der 28-jährige Jemal Mirzoyan.