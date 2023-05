﻿Rostock: So will der Fischereihafen Firmen, Behörden und Wissenschaft locken

Marienehe. Modernere Gleisanbindung, sanierte Gebäude, schnelles Glasfasernetz: Der Rostocker Fracht- und Fischereihafen (RFH) investiert und baut. So soll das Hafenareal im Rostocker Stadtteil Marienenehe zu einem attraktiven Standort für Unternehmen, Behörden und Wissenschaftsinstitutionen entwickelt werden, erklärt RFH-Geschäftsführer Steffen Knispel. Im Norden des Hafens wird zum Beispiel in diesem Sommer die Bundespolizei in das neu hergerichtete RFH-eigene Gebäude einziehen. Dieses war zuvor vom mittlerweile insolventen Spezialmaschinen- und Anlagenbauer Rosoma genutzt worden. Auch das sogenannte Haus 215 am Alten Hafen wird modernisiert. Ende 2025 soll hier die Verwaltung des Hafens einziehen.

Bauarbeiten: Fischereihafen wird vom Bahnnetz abgekoppelt

Für 2023 prognostiziert Geschäftsführer Knispel einen Güterumschlag von rund 750 000 Tonnen, rund 150 000 Tonnen weniger als im vergangenen Jahr. Grund für den Rückgang: Der Hafen wird mindestens zwei Monate lang vom Schienennetz abgekoppelt, weil DB Netz bis Ende 2024 im Bereich des Bahnhofs Rostock-Bramow an Gleisen, Weichen und der Stellwerkstechnik baut. Damit soll auch die Gleisanbindung des Fracht- und Fischereihafens verbessert und der Rangieraufwand verringert werden. Wann genau der Hafen vom Bahnnetz abgeschnitten wird, ist noch unklar – höchstwahrscheinlich im dritten Quartal 2023, erklärt Hafensprecher Thomas Schwandt.

Apropos Bahn: Vor wenigen Wochen hat die firmeneigene Hafenbahn eine zweite dieselhydraulische Rangierlok in Dienst gestellt. Sie löste eine aus den 1980er-Jahren stammende Lok ab und ermöglicht dem Hafen, noch mehr Güter per Schiene zu befördern und den Lkw-Transport zu reduzieren. Wöchentlich werden im Schnitt 10 bis 15 Züge im Fischereihafen abgefertigt, viele davon mit Rundholz.

Holz dominierte mit fast 400 000 Tonnen auch den Umschlag im vergangenen Jahr. Daneben gingen vor allem Düngemittel, Getreide und Frostwaren über die Kaikanten, so Knispel.

Glasfasernetz soll Prozesse optimieren

Zudem nehme der Hafen Kurs darauf, Unternehmensprozesse durch bessere Vernetzung effizienter zu gestalten und zusätzliche Dienstleistungen zu erschließen. Generell wolle sich der Fischereihafen „zu einem technologiebasierten Hafen entwickeln“, so Steffen Knispel. Als Grundlage dafür wurde das Hafengelände in den vergangenen Monaten mit einem Glasfasernetz ausgestattet. Dieses soll unter anderem ermöglichen, Sensortechnik einzusetzen, um beispielsweise Echtzeitdaten in der Lagerlogistik, Wetter- und Lärmdaten sowie individuelle Verbrauchsdaten für Strom und Wasser zu erfassen und Betriebsprozesse zu optimieren.

Rostocks zweitgrößter Hafen Der Rostocker Fracht- und Fischereihafen ist ein Universalhafen am Westufer der Warnow im Stadtteil Marienehe. Hier werden vor allem Massen- und Stückgüter, darunter Holz, Dünger, Getreide, Baustoffe sowie Projektladungen umgeschlagen. 2022 belief sich der Güterumschlag auf rund 900 000 Tonnen. Ein Kühlhaus ermöglicht die Lagerung von 10 000 Tonnen Kühlware. Rostocks zweitgrößter Hafen verfügt über 21 Liegeplätze sowie über Lager- und Gewerbeflächen. Etwa 150 Firmen sind auf dem rund 60 Hektar großen RFH-Gelände angesiedelt.

Generell soll eine effizientere Nutzung von Energie die Öko-Bilanz des Hafens verbessern. Im vorigen Jahr wurden Straßen- und Platzbeleuchtungen auf dem rund 60 Hektar großen Gelände auf LED-Technik umgerüstet. Parallel wird geprüft, ob und wie 60 000 Quadratmeter Dachflächen im Hafen für Fotovoltaik genutzt werden können. Ziel: einen Großteil des Strombedarfs durch Sonnenenergie zu decken. Vorreiter: das Dach des bisherigen RFH-Verwaltungsgebäudes am Fischerweg.

Holz wird im Fischereihafen Rostock umgeschlagen. © Quelle: RFH

Längerfristig werde der Ausbau der Gleisanlagen am Warnow-Pier sowie nahe der Waggonübergabestation an der südlichen Peripherie des RFH-Geländes geprüft, so Hafensprecher Schwandt. Ziel sei, in einigen Jahren Züge mit bis zu 630 Metern Länge abfertigen zu können.