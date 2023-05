﻿Mehr Sicherheit für Radler und ein guter Draht zum FC Hansa: Das plant der neue Rostocker Polizei-Vize

Rostock. Mehr Sicherheit für Radfahrer, eine gute Kooperation mit dem FC Hansa und der Austausch mit den Kollegen: Diese Ziele hat sich der neue stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Rostock gesetzt. Ronny Steffenhagen ist seit Donnerstag zweiter Mann in der Behörde – hinter Inspektionsleiter Achim Segebarth – und gleichzeitig Leiter der sogenannten Führungsgruppe.

Als Leiter dieser Gruppe wird der 41-Jährige die Dienst- und Fachaufsicht für den Einsatzbereich und die Verwaltung der Polizeiinspektion Rostock innehaben. Zuvor war der gebürtige Rostocker Leiter des Polizeihauptreviers in Schwerin und hat auch schon Stationen in Waldeck, Rostock, Stralsund und Grimmen hinter sich.

Auf den Neuen kommt viel zu

Inspektionsleiter Segebarth stellte seinen neuen Vize auf eine Vielzahl von Herausforderungen ein: In Rostock seien im vergangenen Jahr rund 18 000 Straftaten gezählt worden. Auch die zahlreichen Demonstrationen von Corona-Skeptikern und Kriegsgegnern beschäftigten die Polizei weiter.

Hinzu komme, dass die zweite Mannschaft des FC Hansa vor dem Aufstieg in die Regionalliga stehe und damit potenziell zahlreiche Risikospiele bevorstehen könnten. „Es wird noch etwas spannender werden“, warnte Segebarth. Auch gebe es immer mehr Konzerte im Iga-Park, die von der Polizei begleitet werden müssen.

Als Kind auf frischer Tat ertappt

Steffenhagen selbst beschrieb zunächst sehr persönlich seine Verbundenheit zur Rostocker Polizei. Er sei genau in der Gegend rund um das Polizeirevier aufgewachsen, was seinen Wunsch, selbst Polizist zu werden, befeuert habe.

Als Kind sei er auch schon mit der Polizei in Konflikt geraten: „Ich wollte direkt gegenüber dem Revier bei Rot über die Ampel gehen und habe nicht gemerkt, dass zwei Beamte hinter mir standen.“ Diese hätten es aber bei einer Ermahnung belassen. Seine zweite Begegnung mit der Staatsmacht sei dann schon freundlicher verlaufen: „Ich hatte eine Tasche gefunden und ein Polizist brachte mir eine Fünf-Mark-Münze als Finderlohn.“

Zu viele verletzte Radler

Heute ist Steffenhagen verheiratet und hat zwei Kinder. Seine Hobbys liegen vor allem im sportlichen Bereich, sowohl aktiv als auch passiv. Seine Zuneigung zum FC Hansa und den Spaß am Radfahren will der 41-Jährige nun auch in seine Arbeit einfließen lassen.

„Wir brauchen mehr gegenseitige Rücksichtnahme im Verkehr. Als Radler habe ich festgestellt, dass Autofahrer ganz oft die Sicherheitsabstände nicht einhalten: Sie überholen zu dicht oder fahren extrem nah auf.“ Im vergangenen Jahr seien bei Unfällen in der Hansestadt 240 Rad- oder Pedelec-Fahrer verletzt worden. „Das sind einfach zu viele“, mahnt Steffenhagen.

Er setzt daher auf mehr Polizeipräsenz an bereits identifizierten Unfallschwerpunkten, wie dem Holbeinplatz oder der Erich-Schlesinger-Straße – auch durch Fahrradstreifen. „Sie sollen helfen, indem sie aus eigenem Blickwinkel erleben, welches Gefühl es ist, etwa auf einem sehr schmalen Radstreifen oder einem Radweg, der plötzlich einfach aufhört, zu fahren.“

Emotionale Nähe zu Hansa Rostock

Hansa-Fan ist Steffenhagen schon ewig: „Seit den 1990er Jahren bin ich regelmäßig im Stadion. Früher war ich auch viel auswärts unterwegs. Ich habe also eine emotionale Nähe zum Verein.“ Es wäre zwar illusorisch, zu glauben, dass ein Einzelner das Verhalten der Fans ändern könne. „Aber durch meine Fan-Sicht habe ich schon andere Einblicke in die Fan-Szene.“

Steffenhagen nimmt aber den Zweitligisten, der immer wieder durch Fehlverhalten seiner Fans in die Schlagzeilen gerät, in Schutz. „Wir wissen, dass der Verein viel Mühe investiert, um sein Image aufzubessern.“ Und wenn sich scheinbar 500 Chaoten danebenbenehmen, steckten in Wirklichkeit oft nur einige wenige dahinter, die die Fäden ziehen.

Radikalisierungstendenzen früh erkennen

Mit einem Buch über sogenannte Prepper – oft rechtsgerichtete Weltuntergangspropheten – in der Landespolizei war Steffenhagen überregional bekannt geworden. Sollte es so etwas auch in Rostock geben, würde Steffenhagen dagegen vorgehen: „Da, wo es Missstände gibt, bin ich dabei, sie zu beheben.“

Der Hauptgedanke in seinem Buch sei die Bedeutung einer kommunikativen Führungsarbeit gewesen. „Radikalisierungstendenzen muss man frühzeitig bemerken. Wenn Sie aus der Distanz führen, kriegen Sie das nicht mit“, so Ronny Steffenhagen. Auch daher sei es für ihn wichtig, sich täglich mit den Mitarbeitern auszutauschen.