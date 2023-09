﻿Weniger Lärm, weniger Abgase? Auf diesen 56 Straßen in Rostock könnte bald Tempo 30 gelten

Der Streit um Tempo 30 auf Rostocks Straßen geht weiter: Im Rathaus liegt mittlerweile ein neues Gutachten vor, nach dem neue Tempolimits selbst auf Hauptstraßen denkbar sind. Um welche Straßen es geht, was sich die Senatorin von den Limits erhofft und wie die FDP das Vorhaben stoppen will.

Rostock. Wenn diese Vorschläge umgesetzt werden, droht in Rostock künftig jeden Tag Stau – und zwar bis in die späten Abendstunden: Das jedenfalls fürchtet die Rostocker FDP und will mit 1700 Unterschriften die Planungen für neue Tempo-30-Zonen in der Hansestadt ausbremsen.