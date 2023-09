﻿Neues Gutachten zum Straßenbahn-Ausbau in Rostock: Plant die RSAG jetzt doch eine andere Trasse?

Rostock. Es kommt wieder Bewegung in die Planungen für eine neue Straßenbahnlinie in Rostock: Die Vorstände der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG), Yvette Hartmann und Jan Bleis, haben am Mittwoch dem Aufsichtsrat und den Spitzen der Bürgerschaftsfraktionen das neueste Gutachten zum Bau einer neuen Trasse durch Reutershagen vorgestellt.

Ergebnis der Untersuchung: Nicht nur für die bisher favorisierte Westtrasse, sondern auch für die Ostlinie mitten durch den Stadtteil würde es Fördermittel aus Berlin geben. Beide möglichen Trassenverläufe würden sich rechnen – eine Variante allerdings deutlich mehr als die andere. Noch in diesem Jahr soll die Bürgerschaft einen Grundsatzbeschluss zum Ausbau fällen.

Die Westvariante (blau) schneidet auch im neuen Gutachten am besten ab. © Quelle: Benjamin Barz

Rostocker Oberbürgermeisterin stoppte Straßenbahn-Planungen

Bereits Anfang des Jahres hatte die RSAG Pläne für eine neue Linie von Reutershagen zum Zoo präsentiert, dafür aber viel Kritik einstecken müssen – vor allem von Kleingärtnern und der Rostocker SPD. Denn die Straßenbahn AG hatte sich schnell auf die sogenannte Westtrasse festgelegt, die vom Zoo über den Großparkplatz am Groß Schwaßer Weg und das Christophorus-Gymnasium (CJD) zum Markt in Reutershagen und weiter zum Braesigplatz führen soll.

Die Ostalternative – vom Zoo über den Trotzenburger Weg, die Tschaikowski-, die Händel- und die Von-Hutten-Straße zur Hamburger Straße – wurde verworfen. Für sie konnte der „volkswirtschaftliche Nutzen“ nicht nachgewiesen werden, es hätte – so der Stand Anfang des Jahres – kein Geld vom Bund gegeben.

Weil die bevorzugte Westtrasse aber durch Kleingartenanlagen gebaut werden müsste, hagelte es Proteste. Die SPD sprach von bis zu 1500 Parzellen, die geopfert werden sollen. Verkehrssenatorin Ute Fischer-Gäde (Grüne) hingegen betonte immer wieder, das maximal 150 Gärten wegfallen würden. Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) stoppte die Planungen, ließ die RSAG eine neue Untersuchung in Auftrag geben.

700 000 mehr Fahrgäste im Westen Rostocks

Die liegt nun offenbar vor – und macht es für die Stadtpolitik nicht leichter. Denn nach OZ-Informationen gehen die Experten der VCDB Verkehrsconsult aus Dresden nun davon aus, dass Berlin doch beide Trassen fördern würde. „Für beide Streckenverläufe konnte der volkswirtschaftliche Nutzen und somit die Förderfähigkeit eindeutig nachgewiesen werden. Auf beiden Trassen wäre enormes Fahrgastpotenzial vorhanden“, heißt es aus dem Umfeld der RSAG.

Allerdings: Die Westvariante durch die Kleingärten schneidet auch nach der neuen Untersuchung deutlich besser ab. Die Planer gehen davon aus, dass dieser Streckenverlauf der RSAG pro Jahr 1,9 Millionen zusätzliche Fahrgäste bescheren würde. Die Ostvariante mitten durch Reutershagen und Hansaviertel würde hingegen „nur“ ein Plus von 1,2 Millionen Passagieren bedeuten.

Bis zu 1,9 Millionen Fahrgäste mehr erhofft sich die RSAG durch die neue Linie (Symbolbild). © Quelle: Ove Arscholl

Die Westtrasse würde im Bau rund 61 Millionen Euro kosten, die Ostalternative hingegen lediglich 52 Millionen Euro. Bei beiden Kostenschätzungen ist bereits ein „Risikozuschlag“ von 30 Prozent eingepreist, mit dem die RSAG „böse Überraschungen“ wie zum Beispiel Inflation und steigende Baukosten auffangen will.

Neue Straßenbahn wird für RSAG „billiger als die Buslinien“

Die RSAG hat nach OZ-Informationen den zeitweiligen Planungsstopp genutzt, um an Details der neuen Strecke zu arbeiten: So soll die neue Linie 3, die auf der neuen Trasse fahren soll, erweitert werden – bis Lütten Klein. Aus dem Nordwesten können Fahrgäste so ohne lästiges Umsteigen bis zum Hauptbahnhof fahren. Zudem muss die RSAG so nur eine zusätzliche Straßenbahn anschaffen. Bisher war von zwei Bahnen die Rede, zum Gesamtpreis von rund acht Millionen Euro.

Jan Bleis, Vorstandsmitglied der RSAG, soll sich in seiner Position bestärkt sehen. © Quelle: Constantin Krüger

Die RSAG geht sogar davon aus, dass sie mit der neuen Strecke Geld spart. Denn drei Busse sollen nach der Eröffnung wegfallen – und damit auch die Kosten für das Fahrpersonal. Am Ende sei die neue Straßenbahnlinie jährlich günstiger als die bisherigen Busangebote.

Intern sollen sich die Vorstände der RSAG durch das neue Gutachten in ihrer Position bestätigt sehen. Sie drängen jetzt auf eine zeitnahe Entscheidung. Technikchef Jan Bleis will nämlich am bisherigen Zeitplan festhalten – und die neue Strecke spätestens 2030 in Betrieb nehmen. Im November soll in der Bürgerschaft eine Entscheidung fallen.

SPD-Umfrage: Reutershäger wollen keine Straßenbahn

Unterdessen hat die Rostocker SPD erste Ergebnisse einer Umfrage in Reutershagen vorgelegt: Die Partei hatte fast alle der 10 000 Haushalte im Stadtteil angeschrieben, mehr als 1000 Einwohner meldeten sich zurück. Fraktionschef Thoralf Sens: „63 Prozent der Reutershäger wollen überhaupt keine neue Straßenbahn durch ihren Stadtteil. Vor allem bei den Senioren ist die Ablehnung enorm hoch.“

OZ