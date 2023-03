﻿Modern, chic und mit neuester Technik: „Kupferspule“ am Rostocker Südstadtcampus eingeweiht

Rostock. Der Chip ist halb so groß wie ein Fingernagel. Er ist die Zukunft für Patienten mit Parkinson, Tremor, Dystonie. Ein Hirnschrittmacher. So etwas gibt es schon länger. Die Wissenschaftler am Institut für Elektrotechnik der Universität Rostock arbeiten aktuell daran, diesen elektronischen Hirnstimulator – der früher so groß wie ein Feuerzeug war – weiter zu schrumpfen. Außerdem soll er lernen. Professor Dirk Timmermann erklärt: „Die neueste Version dieses Hirnschrittmachers soll auf elektronische Reize oder Bewegungen reagieren. Diese Version soll im Kopf des Patienten rechnen.“ In zehn Jahren müsste die Forschung so weit sein. Die Herausforderung sei, das System energieeffizient zu machen.

Technologie, die Leben ändert

Ein Institut der Uni, wo so was draufsteht wie Elektrotechnik oder „Internet of Things Labor“ (IoT), ein Sonderforschungsbereich der E-Technik – da denkt man spontan: Was die da treiben, das versteht kein Mensch. Mag sein, aber es verändert das Leben sehr vieler Menschen. Von uns allen. Der Sonderforschungsbereich „Elaine“ zum Beispiel, hier erforschen Wissenschaftler des Instituts für angewandte Mikroelektronik und Datentechnik die Wechselfelder elektronisch aktiver Implantate. Im Klartext: Warum reagieren manche Patienten bei Knochen-Implantaten sofort positiv, andere erst nach Monaten und wieder andere gar nicht. Hochkomplexe Technik, die massiv positive Auswirkungen auf Menschen, Arbeitswelten, Verkehr, Medizintechnik hat.

Die wissenschaftlichen Mitarbeiter am Institut für Informatik und Elektrotechnik der Universität Rostock, Fabian Hölzke (li.) und Hannes Raddatz, an einem Modell eines schweren Brückenkrans. © Quelle: Danny Gohlke

Nun haben diese Forscher ein neues Institut am Südstadtcampus der Hansestadt, wo schon weitere MINT-Institute – also Fakultäten der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – angesiedelt sind. Und zwar in einer „Kupferspule“. So wird das neue Institut von seinen Wissenschaftlern liebevoll genannt, da der Bau eben einer Kupferspule nachempfunden ist. Modern, chic, kubistisch, am Bauhaus orientiert, sachlich und vollgestopft mit modernster Technik und eben kupfern.

Südstadtcampus Uni Rostock Der Südstadtcampus der Universität Rostock ist seit 1995 als „Nachhaltigkeitscampus“ in Planung. Seit 2009 schießen dort die Institute aus dem Boden. Zwischen Südstadtring und Erich-Schlesinger-Straße sind mittlerweile neben Studentenwohnheimen, neuer Mensa und UB Rostock mit Campusbibliothek MINT-Institute (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) angesiedelt. Darunter neben dem Neubau des Instituts für Informatik und Elektrotechnik (Kupferspule), das „Konrad Zuse“-Haus für IT, die Institute für Physik und für Chemie, das Institut für Biowissenschaften, der Forschungsbau der Interdisziplinären Fakultät „Leben, Licht & Materie“ (LLM), das Leibniz-Institut für Katalyse (LIKAT), das Fraunhofer-Institut für Großstrukturen in der Produktionstechnik (IGP) oder das Digitale Innovationszentrum Rostock (DIZ).

Ab 2017 wurde der Bau geplant, 2019 begonnen, im Oktober fertiggestellt. Energieeffizient erbaut, mit Photovoltaik auf dem Dach. Jetzt erfolgte die Schlüsselübergabe an den Rektor der Rostocker Universität, Prof. Wolfgang Schareck, der ihn weiterreichte an den Dekan der Fakultät für Informatik und Elektrotechnik, Prof. Mathias Nowotnick.

Neubau der Uni Rostock hat elf Millionen Euro gekostet

Zehn Millionen Euro sollte der Neubau kosten, elf Millionen sind es geworden. 30 Professuren sind dort ebenso angesiedelt wie die Fachschaft der Studenten und das Dekanat. 1300 Studenten studieren hier, 500 Elektrotechniker, 700 Informatiker, davon 500 aus dem Ausland. Das Institut setzt auf englischsprachige Vorlesungsangebote, um Studenten aus der ganzen Welt anzulocken.

Der wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut für Informatik und Elektrotechnik der Universität Rostock, Nico Schumacher, mit einem elektronisch aktiven Knochen-Implantat © Quelle: Danny Gohlke

Professor Schareck sagte zur Eröffnung, in Bezug darauf, dass das Institut bisher in Warnemünde angesiedelt gewesen ist und Studenten für Vorlesungen quer durch Rostock gondeln mussten: „Hier kommt zusammen, was zusammengehört. Wir brauchen diesen Standort für unsere zukünftigen Studenten, aber auch für die Wirtschaft.“ In Planung sei der Campus seit 1995. Und nun weitgehend vollendet mit all seinen Instituten im Herzen Rostocks.

Institutsleiter Nowotnick sagte augenzwinkernd mit Hinweis auf die freie Baufläche vi-à-vis: „Eine Kupferspule konzentriert Energie mithilfe eines elektromagnetischen Feldes. Sie ist aber erst dann richtig effektiv, wenn es eine zweite gibt. Dann hat man einen Transformator. Es wäre also für uns noch schöner, wenn wir das Zentrum für maritime Energietechnik hier ansiedeln könnten. Das wäre die Schnittstelle zur Informations- und Energietechnik.“