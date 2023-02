﻿Rostocker Lokal mit neuer Küche: Diät-Coach holt Holland-Food in die KTV

Sascha Mallwitz ist Koch und Diätberater in der „Haltestelle 111“.

Pasta, Bowls mit Fleisch oder Fisch, Veggie-Rezepte: In seinem kleinen Restaurant „Haltestelle 111“ bietet Jens Hofmann Gästen gesundes Bistroessen und Mittag zum Mitnehmen an. Nun will der Gastronom und Ernährungsberater die Speisekarte und das Lokal erweitern. Wer seine Ladenpläne unterstützt, kann kostenlos Kaffee trinken oder auf einem Schiff der Hanse Sail mitsegeln.