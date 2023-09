﻿Neues Volkstheater für 208 Millionen Euro: Jetzt sollen die Rostocker entscheiden

Rostock. Entscheiden am Ende alle Rostocker, ob ein neues Volkstheater gebaut wird oder nicht? Das jedenfalls bringt der Generalsekretär der CDU, Daniel Peters, jetzt ins Gespräch. Angesichts der neuesten, nochmals deutlich gestiegenen Baukostenschätzungen fordert er einen Bürgerentscheid. „Bei dieser Größenordnung wäre es aus Verantwortung gegenüber allen Rostockern nur richtig, diese in einem Bürgerentscheid zu befragen, ob sie das Projekt auch wirklich wollen“, so Peters.

Erst am Montag hatte die OZ über die neuesten Zahlen für den Theaterneubau informiert: Das Rathaus geht mittlerweile von rund 208 Millionen Euro aus, die das Vorhaben kosten wird. Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) hingegen warnt davor, den Bau wieder infrage zu stellen: „Das wäre eine Provinzposse. Wir würden uns bundesweit lächerlich machen.“ Bei einer nicht repräsentativen Online-Umfrage der OZ hatten sich bis Dienstagmittag knapp 57 Prozent der 1387 Teilnehmer für den Neubau ausgesprochen.

Will die Rostocker entscheiden lassen, ob sich die Stadt ein 208-Millionen-Theater leistet: CDU-„General“ Daniel Peters. © Quelle: CDU

Die neuesten Details zur Planung

Der Neubau soll zwischen der Innenstadt und dem Stadthafen entstehen. Herzstück des Baus, den das Berliner Architekturbüro Hascher Jehle entworfen hat, ist der neue große Saal mit 650 Plätzen. Das Dach des Gebäudes – es wird mehr als 30 Meter hoch – soll von außen begehbar sein. Im obersten Stockwerk des neuen Theaterturms ist eine Bar mit Blick über Innenstadt und Warnow geplant. Den Grundenergiebedarf des Theaters soll eine Fotovoltaikanlage decken.

Der Platz vor dem neuen Theater – der Bussebart – soll umgestaltet werden, weiterhin als Standort für den Weihnachtsmarkt nutzbar sein. Unter dem Theater entsteht eine Tiefgarage für mehr als 100 Autos – erreichbar von der Straße Am Kanonsberg. Kurioseste Maßnahme: Die Straßenbahngleise vor dem Theater werden für mehr als 1,3 Millionen Euro „abgefedert“ – damit Vibrationen und Erschütterungen der tonnenschweren Trams nicht den Kulturgenuss stören.

So will Rostock den Bau finanzieren

Rostock plant, für den Theaterneubau Grundstücke und Immobilien zu verkaufen. Eine Arbeitsgruppe um Vize-OB Chris von Wrycz Rekowski (SPD) hat ein Verkaufsportfolio im Wert von 80 Millionen Euro zusammengestellt – unter anderem das ehemalige „Best Western“-Hotel in Warnemünde und Grundstücke direkt an der Warnow im Stadtteil Gehlsdorf. In der Kalkulation für den Neubau sind fast 35 Millionen Euro aus Immobiliendeals vorgesehen.

So soll das neue Theater mal aussehen. © Quelle: OZ

Weitere 51 Millionen hat das Land zugesagt, knapp 13 Millionen kommen aus Städtebaufördermitteln, 28 Millionen Euro sollen über die Jahre aus Überschüssen des KOE in den Bau fließen. Fehlen noch 82 Millionen, die der KOE als Kredit aufnehmen will.

Teurer als das Landestheater

Streitpunkt dürften die Folgekosten werden: Bereits heute erhält das Volkstheater fast 23 Millionen Euro per anno an Zuschüssen von Land und Stadt. Das Mecklenburgische Staatstheater kommt auf eine annähernd gleiche Summe. Dort zahlt allerdings ausschließlich das Land. Das Staatstheater hat 330 Mitarbeiter (Stand Juni), das Volkstheater „nur“ 260.

Rostock rechnet damit, dass das neue Haus auch höhere Kosten bedeutet: Der Zuschussbedarf soll im geplanten Eröffnungsjahr 2029 35,8 Millionen Euro betragen – unter anderem, weil das Theater ab dann mehr als fünf Millionen Euro Miete pro Jahr für sein neues Haus zahlen soll. Im Innenministerium in Schwerin hat bereits ein erster Krisengipfel zu den neuen Folgekosten stattgefunden.

Warum die Bürger entscheiden sollen

CDU und auch FDP in Rostock wollen bei den enormen Kosten nicht einfach so mitmachen: „Die Kosten für den Neubau des Volkstheaters laufen aus dem Ruder. Offenbar werden im Hintergrund andere Vorhaben sogar auf Eis gelegt, um die teuerste Gebäudeinvestition in der Geschichte der Stadt zu realisieren“, sagt CDU-Generalsekretär Peters. Er spielt auf die Umgestaltung des Stadthafens an, für die Schwerin gerade die Fördermittel gestrichen hat.

Peters weiter: „Unbestritten braucht es ein neues Zuhause für das Theater. Die Kosten aber stehen in keinem Verhältnis. Wir brauchen eine Alternative, damit das Geld für den gigantischen Bau am Ende nicht woanders fehlt.“ Deshalb will er die Bürger entscheiden lassen. Möglicherweise Anfang Juni 2024, zeitgleich mit der Europa- und Kommunalwahl.

„Das Theater jetzt nicht zu bauen – das wäre eine Provinzposse“, sagt Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke). © Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Kröger: „Wir arbeiten an allen Vorhaben“

„Ja, es wird teurer. Aber wenn wir das Theater jetzt nicht bauen, dann nie“, sagt Oberbürgermeisterin Kröger. Dass andere Vorhaben zugunsten des Neubaus gestrichen werden, stimme nicht. „Das ist schlicht falsch.“ Das Rathaus arbeite an allen Vorhaben, die die Bürgerschaft beschlossen hat – von der Umgestaltung des Stadthafens bis hin zu einem neuen Handballzentrum in Marienehe. Eine „Rolle rückwärts“ beim Theater wäre, so die Rathaus-Chefin, „desaströs“. „Wir planen ein Jahrhundertbauwerk – und das haben wir in Rostock intensiv diskutiert.“

Rückendeckung bekommt sie vom Land: „Für immer auf ein neues Theater zu verzichten, halte ich für einen Fehler. Alle attraktiven Städte bestechen auch mit einer attraktiven Kultur-Szene. Daran muss auch Rostock messen lassen“, sagt Landestourismuschef Tobias Woitendorf, zugleich Chef des Handballvereins HC Empor. Kultusministerin Bettina Martin (SPD) sagt: „Wir unterstützen den langgehegten Wunsch Rostocks für ein neues Theater. Deshalb steht das Land weiter zu seiner Zusage, sich an der Finanzierung des Neubaus mit 51 Millionen Euro zu beteiligen.“

