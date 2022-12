Nikolaus vom Dach: Höhenretter beschenken Kinder in Rostocker Klinik

Spezialisten der Rostocker Berufsfeuerwehr haben sich am Dienstagvormittag vom Dach in den Innenhof der Kinderklinik in Rostock abgeseilt. Die verkleideten Kameraden hatten Geschenke für die Kinder dabei.

Rostock. Für die jungen Patienten der Uniklinik in Rostock ist der Nikolaus in diesem Jahr vom Dach gekommen. Und er war nicht allein. Spezialisten der Rostocker Berufsfeuerwehr seilten sich am Dienstagvormittag vom Dach in den Innenhof der Kinderklinik in der Hansestadt ab: verkleidet als Weihnachtsmann oder als Superhelden. „Mit der Aktion wollen wir die Kinder für einen kurzen Moment vom Klinikalltag ablenken“, sagte Sven Vormeyer, einer der Spezialisten für die Rettung aus großen Höhen und Tiefen, die im Einsatz waren.

Die Hilfsnikoläuse kamen auch nicht mit leeren Händen. Durch die Fenster wurden Geschenke verteilt, was nicht nur die Beschenkten freute. „Das ist nicht nur für unsere Patienten eine tolle Aktion, sondern auch für unsere Pflegekräfte mal etwas ganz anderes“, sagte Pflegedienstleiterin Liana Helm.

Ein Höhenretter der Rostocker Feuerwehr, verkleidet als Nikolaus, überreicht an einem Fenster der Rostocker Kinderklinik einen Sack mit Geschenken. © Quelle: Frank Hormann

Das Spektakel in Rostock ist Teil einer bundesweiten Aktion der Höhenrettungsgruppen der Berufsfeuerwehren. Vorbild hierfür ist Hamburg, wo den Angaben zufolge bereits 2020 und 2021 Superman am Fenster der dortigen Kinderklinik vorbeiflog.

Von dpa