﻿Gut 15 Millionen Liter Trinkwasser: Wo Nordwasser die Reserven für Rostock speichert

Rostock-Biestow. Wenn die Temperaturen steigen und es spürbar wärmer wird, macht sich das auch im Rostocker Wasserwerk in der Blücherstraße bemerkbar. Besonders im Frühjahr steigt der Verbrauch, wenn die Menschen nach den langen Wintermonaten wieder mehr unterwegs sind, ihre Pools im Garten füllen und selbigen bewässern.

Um der erhöhten Nachfrage auch in Spitzenzeiten Herr zu werden, betreibt der Versorger Nordwasser drei gigantische Trinkwasserspeicher im Süden der Hansestadt. Am äußersten Stadtrand, mehr als einen Kilometer vom letzten Wohnhaus im Klein Stover Weg in Biestow entfernt, stehen die drei sechs Meter hohen Tanks. Jeder von ihnen fasst 5000 Kubikmeter, also etwa 15 Millionen Liter Reinwasser. Und jeder von ihnen wird einmal pro Jahr abgepumpt und inspiziert.

Trinkwasserspeicher in Biestow werden regelmäßig untersucht

Das neueste Exemplar, das 2021 eingeweiht wurde, stand am Mittwoch komplett leer und bot so die seltene Chance, einen Blick hineinzuwerfen. Etwa 24 Stunden dauert es laut Thomas Panwitt, den Speicher leer zu pumpen. Untersucht wird er dann auf bauliche Mängel – Risse oder Schäden am Beton – sowie auf Ablagerungen, beispielsweise Algen oder andere Mikroorganismen, die die Qualität des Trinkwassers in der Hansestadt beeinträchtigen könnten, so der Leiter des Rostocker Wasserwerks.

Die Inspektion sei in der Regel innerhalb eines Tages erledigt, wenn keine Mängel entdeckt werden – und bisher war immer alles in Ordnung, auch in den anderen beiden baugleichen Tanks, die bereits seit mehr als 20 Jahren ihren Dienst tun, so Panwitt.

Bevor wieder Wasser in den Speicher fließe, werde er desinfiziert und nach der partiellen Befüllung Proben genommen, um die Qualität zu überprüfen. Nach weiteren 24 Stunden befinden sich dann wieder bis zu 5 Millionen Liter Wasser in dem Gefäß, das einen Durchmesser von 36 Metern hat.

Rostocker verbrauchen morgens ab 6.30 Uhr das meiste Wasser

Aufgabe der Drillinge, die in Biestow ganz automatisch für Nordwasser arbeiten, ist es laut Panwitt, das Wasserwerk in der Blücherstraße zu entlasten. Vor allem am Morgen, ab etwa 6.30 Uhr, steige der Verbrauch in Rostock rasch an. Dann werden bis etwa 10 Uhr um die 2000 Kubikmeter Trinkwasser pro Stunde genutzt. Zum Vergleich: „Nachts, wenn die meisten Menschen schlafen, sind es so um die 400 bis 500 Kubikmeter“, so der Chef des Wasserwerks.

Mit viel Druck wird das Trinkwasser aus den Speichern in Biestow über die Hansestadt verteilt. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Mithilfe der Speicher im Süden der Stadt könnten solche Spitzen abgedeckt werden, ohne dass eine zusätzliche Pumpe in Betrieb genommen werden muss. Das spart Energie – und letztlich Geld, auch für die rund 240 000 Menschen in und um Rostock, die durch die Anlagen versorgt werden.

Gekostet hatte der Bau den Warnow-Wasser- und Abwasserverband (WWAV) stolze 4,7 Millionen Euro. Etwa ein Viertel der Kosten konnte durch Fördermittel des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe finanziert werden. Im Ergebnis steht in Rostock nun nicht nur das größte Wasserwerk des Landes, sondern auch die größte Speicher- und Druckerhöhungsanlage in MV.