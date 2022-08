Ob Depessionen, chronische Schmerzen oder Schlafstörungen: In Rostock hat mit Nowomed eine Praxis eröffnet, die einen einfachen Zugang zu Cannabis-Therapien ermöglicht. Unter welchen Voraussetzungen Patienten die Therapie beginnen können – und welche Kosten auf sie zukommen.

Rostock. Sie soll Schmerzen lindern und die Lebensqualität verbessern – die Cannabis-Therapie. Am 8. August hat das Berliner Unternehmen Nowomed seine erste Praxis ihrer Art in Rostock eröffnet. Ihr Ziel: Patienten einen einfachen Zugang zu einer Cannabis-Behandlung ermöglichen. Die Therapie kommt unter anderem bei chronischen Schmerzen, Schlafstörungen und Migräne, aber auch bei ADHS oder Depressionen infrage. Nowomed unterhält bisher sechs Standorte in Deutschland. Mit Rostock wird nun der erste in MV eröffnet.

„Es ist schön zu zeigen, dass Cannabis auch in Rostock eine Option ist – und nicht nur in den Metropolen“, sagt Marisa Zeglat. Die Ärztin übernimmt in Rostock die Sprechstunden, die alle zwei Wochen montags angeboten werden. „Cannabis wird in der Gesellschaft noch als Droge von der Straße gewertet – und Klischees gehen nicht so schnell weg.“ Die Praxis sei aber gut angelaufen.