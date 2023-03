﻿Open-Air-Sommer im Iga-Park Rostock: Klassik, Rock und Musik von Queen

Rostock. Das Plakat ist frisch gedruckt, das Iga-Park-Geschäftsführer Oliver Fudickar und Veranstaltungsleiter Rimbert Schickling an der Parkbühne präsentieren: das Konzertprogramm für den Open-Air-Sommer 2023. Fudickar spricht von einem Festival-Sommer. Das Gefühl kam schon 2022 auf, als sich im Sommer wochenlang große Bands und Künstler die sprichwörtliche Klinke in die Hand gaben. Ein bisschen anders wird es aber in diesem Jahr doch. „Wir haben einen anderen Mix, sprechen mehrere Zielgruppen an, darunter auch verstärkt ein jüngeres Publikum“, so der Geschäftsführer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schlager, Rock, Klassik und Punk im Rostocker Iga-Park

Tatsächlich ist die Mischung 2023 thematisch sehr breit gefächert. Zum Auftakt gibt es eine Überraschung für alle Queen-Fans. Die Norddeutsche Philharmonie Rostock vom Volkstheater tritt gemeinsam mit der Band MerQury, Sängerin Julia Neigel, Mitgliedern des Opernchors, der Singakademie Rostock sowie des Kinder- und Jugendchors der Rostocker Singakademie auf und präsentiert die großen Hits der britischen Kultband. Ursprünglich sollte „Queen Classic“ 2020 im Ostseestadion zu erleben sein – jetzt kommt es mit drei Jahren Corona-Verspätung am 17. Juni auf die Iga-Park-Bühne. Anders als im Vorjahr gibt es dann nicht täglich Konzerte, sondern über den ganzen Sommer verteilt. Am 24. Juni tritt die Sängerin Lea auf, am 7. Juli der Rapper Apache 207 und am Tag darauf Roland Kaiser. Hier werden – wie auch im Vorjahr – die meisten Besucher erwartet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für die großen Produktionen, für die eine große Bühne aufgebaut wird, baut der Park aktuell um. Zufahrtswege und der Stellplatz für die Bühne bekommen einen befestigten Untergrund. Wie schon im Vorjahr wird empfohlen, möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Viele der Eintrittskarten gelten gleichzeitig auch als Fahrausweise im Stadtgebiet – und es gibt nur 2700 Parkplätze im Umfeld des Parks, das reicht bei großen Konzerten nicht für alle Besucher. Und nach den Erfahrungen des Vorjahrs haben sich die Parkleitung und die Veranstalter noch einmal zusammengesetzt, um das gastronomische Angebot besucherfreundlicher zu machen. „Die Verantwortung dafür hat der jeweilige Veranstalter“, erklärt Fudickar. Dennoch habe man versucht, gemeinsam eine Verbesserung des Angebots zu erreichen.

90er-Jahre-Stars auf einer Bühne

Im Juli geht das musikalische Programm mit Progressive Rock weiter. Jethro Tull, die Band um Ian Anderson und seine Querflöte, tritt am 14. Juli auf, am nächsten Tag hat sich Ben Zucker angekündigt. Eine Woche später steigt am 21. Juli das „Mega 90er Live Open Air“ mit Stars, wie Blümchen, Oli P. und Loona, am 22. Juli singt Pietro Lombardi. Dann wird es wieder klassisch, wenn am 29. Juli die Nordböhmische Philharmonie Teplice Musik der Böhsen Onkelz spielt und am 14. August die Verdi-Oper „Nabucco“ zu erleben ist. Und schließlich kommen Pop-Fans auf ihre Kosten, denn Nena hat sich für den 18. und Johannes Oerding für den 26. August angekündigt. Im September folgen schließlich die Rostocker Punk-Band Dritte Wahl (9.9.), die Pyro-Games (16.9.), ein Taschenlampenkonzert mit der Band Rumpelstil (22.9.) und ein Kinder-Mitmach-Konzert mit Simone Sommerland (23.9.).

Lesen Sie auch

Informationen am jeweiligen Veranstaltungstag – zur Anreise, Wetter und der Parkplatzsituation in Echtzeit – verbreitet der Iga-Park weiterhin über die Handy-App „Iga Parkbühne“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tickets für die Veranstaltungen im Iga-Park gibt es in allen Ticket-Shops, im OZ-Medienhaus in Rostock, Richard-Wagner-Straße 1a, und online auf tickets.ostsee-zeitung.de.