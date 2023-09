Opfer von Schlägerei in Rostock leistet Widerstand gegen Polizei

Rostock. Ein betrunkener 16-Jähriger, der in Rostock Opfer einer Schlägerei wurde, hat anschließend Widerstand gegen Polizisten geleistet. Wie die Beamten am Montag berichteten, war der im Landkreis Rostock lebende Jugendliche am Samstagabend in den Rostocker Wallanlagen aus einer Personengruppe heraus provoziert und körperlich angegriffen worden. Er erlitt leichte Verletzungen, als er von fünf Personen geschlagen und am Boden liegend getreten wurde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung blieb ohne Ergebnis. Am Einsatzort versuchte sich der 16-Jährige den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen und leistete Widerstand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,71 Promille. Im Anschluss wurde der Jugendliche in seine Wohngruppe gebracht.

OZ