Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Der frühere Lehrer übergibt an den einstigen Schüler: Mit dem Ende von Orthopädie-Schuhmacherei Dethloff in der Margaretenstraße soll nun Axel Milnik (51), Geschäftsführer von Orthopädie- und Schuhtechnik Rostock (OSR) in der KTV, den Kundenstamm übernehmen. Der Traditionsbetrieb Orthopädie-Schuhmacherei Dethloff hat zum September den Betrieb nach über 45 Jahren in der KTV eingestellt. Das Besondere: Milnik war einst ein Lehrling bei Orthopädie-Schuhmacherei Dethloff.

„Axel gehörte noch zu der Generation, die wusste, dass einem nichts zufliegt und man für etwas arbeiten musste“, erinnert sich Schuhmachermeister Burkhard Dethloff (65), der 1993 das Geschäft von seinem Vater übernahm. „Er war ein Lehrling, wie man sich ihn wünscht“, fährt er fort. Beide betonen aber: Milniks Orthopädie- und Schuhtechnik Rostock (OSR) ist nicht der Nachfolgebetrieb. Das Geschäft in der Margaretenstraße 12 ist nun also dicht. Vielmehr verweist Dethloff nun seine etwa 500 Kunden an den Betrieb seines ehemaligen Schülers. Für Dethloff war diese Entscheidung klar – denn hier weiß er seine ehemalige Kundschaft in sicheren Händen.

Orthopädie- und Schuhtechnik Rostock nutzt moderne Technik

Seit über einem Jahr betreibt Milnik als Geschäftsführer zusammen mit Ralph Scharpenberg die Orthopädie- und Schuhtechnik Rostock (OSR) – nur wenige Straßen von seinem Ausbildungsbetrieb entfernt. Im Juni 2021 öffneten sie in der Rostocker KTV, einen Monat darauf folgte eine weitere Filiale in Anklam. Das Team rund um Milnik fertigt hier Einlagen an, orthopädische Maßschuhe, Bandagen oder Kompressionsstrümpfe.

Burkhard Dethloff geht in Rente und übergibt einen symbolischen Leisten an Axel Milnik, der einst bei ihm den Beruf des Orthopädieschuhmachers gelernt hat. Milnik will die Kundschaft in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt weiterversorgen. © Quelle: Ove Arscholl

Worauf er besonders stolz ist: „Hier arbeiten wir noch mit der Hand.“ Beispielsweise fertigen sie orthopädische Schuhe selbst an, für ein Paar brauchen sie etwa 40 Stunden. Darüber hinaus nutzt das Team auch moderne Technik: „Wir verwenden ein Kamerasystem, Scanner und können Einlagen mit einem 3D-Drucker herstellen“, berichtet Milnik.

Milnik möchte Familientradition weiterführen

Mit der Geschäftsaufgabe von Orthopädie-Schuhmacherei Dethloff kommen nun möglicherweise viele neue Kunden hinzu. Angst vor Herausforderungen hat Milnik aber nicht: „Wenn mehr Arbeit da ist, dann stellen wir auch mehr ein“, sagt der Geschäftsführer. Was ihm besonders Spaß an diesem Beruf macht: den Leuten zu helfen. „Das Feedback kommt in dem Moment, wenn eine Person humpelnd hereinkommt, wieder rausgeht und normal laufen kann“, sagt er stolz.

Melanie Paßehl schleift Fußbettungen für orthopädische Schuhe. Sie ist noch ganz neu in dem Betrieb. © Quelle: Ove Arscholl

Schuhmachermeister zu werden, hatte für ihn aber ursprünglich einen anderen Grund: „Mein Vater und Großvater waren auch Schuhmachermeister und ich wollte die Tradition weiterleben, das war mir wichtig“, so der Rostocker. Milnik war von 1987 bis ’91 in der Lehre bei Dethloff. Danach wechselte er in eine andere Firma und eignete sich mehr Wissen an – blieb aber mit seinem Ausbildungsbetrieb in Kontakt.

Vorfreude auf neue Kundschaft in der KTV

Dass er eines Tages seinen eigenen Betrieb leiten würde, das hätte er als Lehrling nicht gedacht. „Damals wollte ich nur meinen Meister machen und meinen Horizont auf dem Gebiet vergrößern“, erinnert er sich.

Die ersten Kunden von seinem ehemaligen Arbeitgeber kamen bereits schon zu ihm. Die ein oder andere kuriose Erfahrung sammelte er schon: „Als Lehrling habe ich viele Fälle kennengelernt. Damals aber nur den Namen des Kunden und sein Problem“, erzählt Milnik. Wenn der Kunde recht jung war und Beschwerden beim Laufen hatte – etwa wegen eines Unfalls –, habe er sich den Fall gemerkt. Heute, mehr als 30 Jahre später, kommen diese Patienten von damals wieder zu ihm. „Plötzlich lerne ich das Gesicht von den Leuten kennen, jetzt sind sie teilweise Ende 70. Das ist wirklich schräg“, sagt der 51-Jährige.

Nun freut er sich auf die neue Kundschaft in der KTV – und sein ehemaliger Lehrer auf die Rente. „Jetzt muss ich mich nicht mehr mit den Krankenkassen herumschlagen“, scherzt Dethloff.