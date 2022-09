﻿Rostock: Pop-up-Store schließt – was die Ospa in der Shopping-Meile Kröpi plant

Finale in der Einkaufsmeile: Das „K17“ macht dicht. Seit April haben sich in der Immobilie in der Kröpeliner Straße 17 Rostocker innovative Start-ups präsentiert, Kreative stellten Kunst aus und verkauften Mode und mehr. Nun machen sie Platz für Neues. Die Ostseesparkasse will bauen. Was und wann Eröffnung ist und was das für die Lange Straße bedeutet – die Infos zu den Plänen

Rostock. Nur noch ein paar Tage shoppen, staunen, Start-ups treffen, dann ist Schluss: Der Pop-up-Store „K17“ in Rostocks Einkaufsmeile schließt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit April 2022 haben sich in der Kröpeliner Straße 17 Kreative, innovative Gründerteams und lokale Einzelhändler unter einem Dach präsentiert. Der Store war Veranstaltungsort und die Adresse fürs Netzwerken in der City. Am Donnerstag (29. September) öffnet der Laden zum letzten Mal die Türen. „Schade eigentlich“, sagt Karsten Pannwitt, Vorstand der Ostseesparkasse (Ospa). Doch er hat viel vor mit der Gewerbefläche.

Bauarbeiten beginnen im Oktober

Wo aktuell noch Kunden Mode, Schmuck, Spirituosen und Kunstwerke shoppen, legen Anfang Oktober die Bauarbeiter los. Die Ospa baut die Immobilie Kröpeliner Straße 17 zur neuen Filiale um. „Im August 2023 wollen wir Eröffnung feiern“, sagt Karsten Pannwitt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Geplant sei eine moderne familienfreundliche Filiale. Dafür werde das komplette Haus vom Keller bis unters Dach umgebaut, so Pannwitt. Künftig sollen Ospa-Kunden hier Geldgeschäfte aller Art tätigen und sich zu Themen wie Haus-Kauf, Geldanlagen und Altersvorsorge beraten lassen können.

Nur noch SB-Geschäft in der Langen Straße

Das Geschäft am Ospa-Sitz am Vögenteich ist von der neuen Filiale unbenommen, im Gegensatz zum Standort in der Langen Straße. Dort werde das Angebot mit Eröffnung der neuen Filiale heruntergefahren. „Es wird auf eine SB-Lösung hinauslaufen“, sagt Karsten Pannwitt.

Eine andere Immobilie in der City, für die die Ospa immer wieder im Gespräch ist, ist hingegen längst kein Thema mehr für den Vorstand: das ehemalige Leiser-Haus Kröpi 64. „Da sind wir schon seit 2018 nicht mehr Mieter“, stellt Pannwitt klar.

Ospa bietet Flächen für Einzelhandel und Events

Was in der Leiser-Villa nicht gelang, will er nun einen Katzensprung entfernt realisieren: Die neue Ospa-Filiale solle einen Beitrag zum Einkaufserlebnis in der Kröpi leisten, statt dem Handel Fläche wegzunehmen, so Pannwitt. „Wir werden das Konzept vom ‚K17‘ aufgreifen. Ich bin der Meinung, dass das der erfolgreichste Pop-up-Store Deutschlands ist, bis mir jemand das Gegenteil beweist“, sagt er schmunzelnd. In der neuen Ospa-Filiale soll es deshalb auch eine Pop-up-Fläche geben, auf der sich lokale Händler präsentieren können. Außerdem sei ein Veranstaltungsbereich vorgesehen, der Events zum Netzwerken ermöglicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch andernorts könnte es eine Fortsetzung geben. Mehrere Gemeinden und Rostocker Stadtteile hätten Interesse am „K17“-Konzept angemeldet, sagt Martin Setzkorn, Geschäftsführer des Digitalen Innovationszentrums Rostock (DIZ). Dieses hatte das „K17“ zusammen mit der Ospa, der Kunsthalle und dem Kreativquartier Warnow Valley als Gemeinschaftsprojekt umgesetzt. Das Ziel: Leerstand in der Innenstadt entgegenwirken und die City beleben.

Belebung der Innenstadt und Verkauf in bester Lage

Das Fazit der Macher nach fünf Monaten Pop-up-Store fällt durchweg positiv aus. „Wir konnten sowohl beruflich als auch privat eine Menge neuer und wertvoller Kontakte knüpfen“, sagt Laura Hagenloch, Projektleiterin des „K17“. Sowohl Kunden als auch alle am Store Beteiligten seien begeistert. Start-ups hatten die Möglichkeit, den Verkauf ihrer Produkt oder ihrer Dienstleistungen in Präsenz zu testen. Kreative konnten sich und ihre Werke dort zeigen, wo das Leben pulsiert – in Rostocks größter Einkaufsmeile. Gerade jenen, die sonst weniger sichtbar oder hauptsächlich online aktiv seien, habe das „K17“ an prominenter Stelle eine Bühne geboten, sagt Martin Setzkorn.

Auch Jana Marquardt vom „Shila“ in der Langen Straße hat sich im K17 präsentiert. © Quelle: Ove Arscholl

Zu den Store-Gestaltern gehören viele Einzelhändler, wie Jana Marquardt. Sie ist Inhaberin des Modegeschäfts Shila in der Langen Straße. Im „K17“ bietet sie Mode und Accessoires an. Das lohnt sich, sagt die Unternehmerin. Selbst in der Kröpi einen Laden zu betreiben – für sie unvorstellbar. „Die Mieten hier könnte ich mir nicht leisten.“ Umso mehr dankbar sei sie, dass sie ihre Ware nun ohne große Kosten in Bestlage anbieten konnte. Das wirke sich auch auf ihren eigenen Shop aus. „Kunden, die uns hier kennengelernt haben, kommen nun zu uns in die Lange Straße.“

Wer selbst im „K17“ shoppen, stöbern und staunen will, hat noch bis Donnerstag Gelegenheit dazu. Der Pop-up-Store hat von 10 bis 17 Uhr geöffnet.