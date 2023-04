﻿Osterfeuer, Wassersport und Comedie: Das ist am langen Wochenende in Rostock los

Was ist in Rostock am langen Osterwochenende los? Die OSTSEE-ZEITUNG stellt eine Auswahl an Veranstaltungen von Donnerstag bis Montag vor.

Rostock. Sport, Theater, Fest und Traditionen erwarten die Rostocker am langen Osterwochenende in der Hansestadt. Die OSTSEE-ZEITUNG zeigt eine Auswahl an Veranstaltungen.

Los geht es bereits am Gründonnerstag. Dann lädt die Tourismuszentrale auf dem Hof der Vogtei in Warnemünde um 10 Uhr zum Kinderschminken ein. Die Kleinsten sollen damit nicht nur auf das Osterfest eingestimmt, sondern auch davon abgelenkt werden, was zeitgleich am Alten Strom passiert. Gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr Warnemünde verteilt die Tourismuszentrale Rostock und Warnemünde nämlich süße Osterüberraschungen, die die Kinder dann ab 11 Uhr suchen können.

Wassersport am Freitag

Sportlich wird es am Karfreitag. Der Wakeboard- und Wasserskipark Supieria startet in die Saison 2023 und nimmt nach der Winterpause mit ein paar Neuheiten für Besucher Fahrt auf. Starten können die Wassersportler am 7. April um 12 Uhr. Dann wird die Wasserski- und Wakeboardanlage eröffnet. Das gesamte Osterwochenende hat der Park von 12 bis 18 Uhr auf.

Osterfeuer am Sonnabend in Warnemünde

Am Karsamstag wird dann der Höhepunkt des Osterfestes in Warnemünde erwartet. Um 11 Uhr feiert der Leuchtturmverein am Fuße des Leuchtturmes seine Saisoneröffnung mit dem Shantychor De Klaashahns, der Gruppe SingManTau und Anne M. Ab 19 Uhr findet im Ostseebad das Osterfeuer am Teepot statt.

Osterfeuer gibt es auch in Markgrafenheide. Dort startet ab 17.30 Uhr zunächst ein Fackelumzug bei der Feuerwehr. Im Anschluss wird das Osterfeuer entzündet.

Sonntag: Kultur in der Bühne 602

Wer Lust auf Kultur hat, kann am Ostersonntag um 20 Uhr in die Bühne 602 kommen. Dort bietet die Compagnie de Comedie das Comedy-Musical „Der Urknall“ von Boyd Graham mit Musik von Jed Feuer. Es spielen: Marcus Möller und Peer Roggendorf, an den Tasten: Philipp Krätzer.

Rostocker Ostermarkt mit Aktionen für Kinder

Auch der Ostermarkt ist einen Besuch wert. Noch bis zum 16. April stimmen Schausteller und Händler Besucher auf dem Neuen Markt, in der Kröpeliner und der Breiten Straße auf den Frühling ein. Kulinarische Spezialitäten wie Rostocker Rauchwurst, Backbanane und gefülltes Bauernhandbrot locken auf die Bummelmeile. Karussells versprechen Spaß. Am 6. und 8. April sollen 50 Osternester auf dem Marktgelände versteckt werden, gefüllt mit Süßigkeiten und Kinderfreikarten für den Rostocker Zoo.

Der Ostermarkt hat montags bis donnerstags von 10 bis 19 Uhr, freitags und samstags von 10 bis 20 Uhr und sonntags von 11.30 bis 19 Uhr geöffnet. Am Karfreitag bleibt der Markt geschlossen.