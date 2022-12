Am 8. Dezember feiert die Show „Holiday on Ice“ in der Rostocker Stadthalle Premiere. Die OZ zeigt in einem Livestream die ersten 15 Minuten der spektakulären Produktion. Hier können Sie am Donnerstag ab 19 Uhr dabei sein.

„Holiday on Ice“ soll nach zweimaliger Absage in diesem Jahr wieder stattfinden.

OZ live von „Holiday on Ice“ aus Rostock: Erleben Sie am 8. Dezember exklusive Auszüge der Premiere

Rostock. Aufsehenerregende Bühnenbilder, fantasievolle Kostüme, spektakuläre Bühnentechnik und mitreißende Musik machen „Holiday on Ice“ zu einer Show der Superlative, bei der Eiskunstlauf und Akrobatik miteinander verschmelzen. Vom 8. bis 11. Dezember wird die neue Produktion unter dem Titel „A New Day“ in der Rostocker Stadthalle zu erleben sein.

In diesem Jahr steht zur Premiere am Donnerstag unter anderem das Eistanzpaar Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron auf der Bühne von „Holiday on Ice“. Sie holten bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking sogar die Goldmedaille.

Für all jene, die für die Eis-Show keine Karten mehr bekommen konnten, hält die OSTSEE-ZEITUNG ein kleines Trostpflaster bereit. Am 8. Dezember können Sie hier die ersten 15 Minuten der Vorstellung in einem Livestream mitverfolgen. Los geht es um 19 Uhr.

2020 musste die beliebte Eisrevue „Holiday on Ice“ pandemiebedingt abgesagt werden. Im Jahr 2021 folgte die erneute Absage eine Woche vor der Aufführung in der Hansestadt.

