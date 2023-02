Wismar: So sollen die neuen Wohnhäuser in der Böttcherstraße aussehen

In der Wismarer Altstadt wurden zu DDR-Zeiten in den 1980er Jahren drei Wohnhäuser in Großblockbauweise gebaut. Die Wobau will die Häuser in der Böttcherstraße abreißen und durch Naubauten ersetzen. Das findet nicht jeder gut.