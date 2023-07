﻿Versuchte Entführung in Rostock: Paar verprügelt Frau mit Baseballschläger und zerrt sie ins Auto

Rostock. Ein Großaufgebot der Polizei ist am Sonntagmorgen in der Rostocker Südstadt im Einsatz gewesen, wo eine junge Frau verprügelt und entführt wurde. Zu dem dramatischen Vorfall, hinter dem ein Beziehungsdrama stecken könnte, kam es nach Polizeiangaben gegen 9.30 Uhr.

Nach bisherigen Erkenntnissen verließ eine 20 bis 25 Jahre alte Frau das Hotel an der Stadthalle am Platz der Freundschaft. Vor der Tür lauerten ihr mehrere Personen auf. Nach Angaben der Ermittler hielt eine hochschwangere Frau das Opfer fest, während ein Mann mit einem Baseballschläger auf sie einprügelte.

Vor diesem Hotel an der Stadthalle Rostock ereignete sich der Angriff. © Quelle: Stefan Tretropp

Durch die Schreie wurde eine Augenzeugin aus dem benachbarten Hochhaus auf die Situation aufmerksam, griff verbal ein und alarmierte die Beamten. Daraufhin ließen der Mann und die Frau von ihrem Opfer ab und warfen den Baseballschläger in ein Auto. Ein zweites Fahrzeug fuhr plötzlich vor, das Opfer wurde gepackt und gegen seinen Willen in den Wagen gezerrt, der daraufhin davonfuhr. Das andere Auto, in dem sich der mutmaßliche Baseballschläger-Angreifer befand, flüchtete ebenfalls vom Tatort.

Verdächtige in Haft – Baseballschläger in Auto gefunden

Die Polizei eilte sofort mit mehreren Streifenwagen in die Südstadt, ein Hubschrauber beteiligte sich ebenfalls an der Fahndung nach den beiden Fahrzeugen. Den Wagen mit den beiden Angreifern konnte die Besatzung des Helikopters wenig später in der Erich-Schlesinger-Straße vor dem Kaufland ausfindig machen. Mehrere Streifenwagen stoppten das Fahrzeug. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten den Baseballschläger. Neben einem Mann befand sich auch eine hochschwangere Frau in dem Fahrzeug.

Polizeibeamte nahmen einen Verdächtigen fest, der eine junge Frau angegriffen haben soll. © Quelle: Stefan Tretropp

Kurz darauf entdeckten die Beamten dank der Hilfe aus der Luft auch das Auto, mit dem das Opfer entführt worden war. Das Fahrzeug stand abgeschlossen und ohne Insassen auf einem Parkplatz vor einem Bürogebäude.

Rostocker Ermittler halten Beziehungstat für möglich

Das Opfer der Entführung entdeckten die Beamten schließlich in der Nähe des Bahnhofs. Die junge Frau sprach die Polizisten selbst an und fragte, ob sie nach ihr suchen. Ob sie sich selbst aus dem Fluchtauto befreite oder freigelassen wurde, ist bislang unklar. Sie erlitt rein äußerlich offenbar keine Verletzungen und kam zur Vernehmung auf ein Revier. Die Verdächtigen wurden vorläufig festgenommen.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts einer Freiheitsberaubung und einer gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Es könnte sich nach Angaben aus internen Kreisen um eine Beziehungstat handeln: Die junge Frau soll die Nacht mit einem anderen Mann in dem Hotel verbracht haben. Als ihr Lebensgefährte das erfuhr, soll er sie aus Rache angegriffen haben. Die Ermittlungen stehen allerdings am Anfang.

