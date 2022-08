Rostock. An der Blücherstraße in Rostock entsteht derzeit ein neues Behördenzentrum. Die Sanierung in der ehemaligen Polizeidirektion läuft auf Hochtouren, damit dort planmäßig im kommenden Jahr gut 400 Mitarbeiter aus mehreren Abteilungen ihre Arbeit aufnehmen können. Der Umbau, der vom Land MV umgesetzt wird, sorgt jedoch für Frust. Der Grund: Für die Mitarbeiter sind nur 115 Pkw-Stellplätze - 60 davon für Dienstwagen - vorgesehen. Ein Problem, für das auch nach drei Jahren noch keine Lösung gefunden wurde. Die CDU macht daher in einem Schreiben Druck auf die Entscheider – die Verwaltung. Doch ist sie alleine Schuld am Dilemma?

Überlegungen gab es in der Vergangenheit schon mehrfach: von der generellen Schaffung von Stellplätzen auf dem Gelände bis hin zum Bau eines Parkhauses. Doch passiert ist wenig. Für die Vorsitzende der Rostocker CDU/UFR-Fraktion, Chris Günther, unverständlich: „Der damalige Landesfinanzminister in MV hatte bereits im Februar 2020 Senator Matthäus mitgeteilt, dass es seitens des Ministeriums möglich wäre, Teile des Grundstücks, die nicht für Landeszwecke benötigt werden, an die Hanse- und Universitätsstadt Rostock zu verkaufen – zweckgebunden zur Schaffung von Stellplätzen oder den Bau eines Parkhauses.“

Rostock: „Ohnehin schon angespannte Parkplatz-Situation“

Demnach sei im April 2021 das Angebot zur zweckgebundenen Veräußerung vom Land an die Stadt nochmals untermauert worden. Laut der CDU-Fraktion sei durch die fehlenden Entscheidungen besonders eine Gruppe der große Verlierer: die dort ansässigen Einwohner, „bei dem ohnehin schon angespannten Parkplatzproblem in der Innenstadt.“

CDU in Rostock: Untätigkeit der Verwaltung nicht nachvollziehbar

Zum Verständnis: Das Grundstück, auf dem das neue Zentrum entsteht, ist im Besitz des Landes. Doch das Land weigert sich, neue Stellplätze zu schaffen, denn „eine rechtliche Verpflichtung besteht nicht“, sagt Bausenator Holger Matthäus (Grüne). Es gebe eine Satzung, die gesetzt sei. „Da dort vorher auch schon mehrere Hundert Mitarbeiter vor etlichen Jahren gearbeitet haben, die nur fiktive Stellplätze hatten, kann das Land sich darauf beziehen und hat somit keine Pflicht zur Schaffung von neuen Parkmöglichkeiten.“

Tatsächlich habe das Land daraufhin angeboten, Teile der Fläche an die Stadt Rostock wieder zu veräußern, um der „moralischen Pflicht etwas nachzukommen.“ Dann könne die Stadt dort ein Parkhaus errichten, das dann auch von Anwohnern oder Besuchern genutzt werden kann. So weit, so gut - doch hier kommt der Haken: Im Gespräch zwischen Wiro und dem Land MV wurde schnell klar: „Das Land will die Fläche nur zum derzeitigen Marktwert verkaufen - also zu einem sehr hohen Preis.“

Das habe die Wiro natürlich nicht akzeptiert, erklärt Holger Matthäus. Das wirtschaftliche Risiko sei der öffentlichen Parkhausgesellschaft zu groß gewesen. „Verständlicherweise, denn das ist schon heftig, dass das Land uns hier kein Stück entgegenkommt.“ Laut Matthäus ist auch ein Angebot der Wiro, Teile des Parkhauses anzumieten, nicht auf Gegenliebe gestoßen. „Das ist eben auch der letzte Stand.“ Den Vorwurf der CDU, die Verwaltung komme nicht zu Potte, findet Matthäus „etwas falsch adressiert. Denn auch das Land ist daran beteiligt. Und das bewegt sich aktuell nicht auf uns zu“.

Rostock: Ortsbeirat fordert schnelle Klärung

Trotz aller Unstimmigkeiten über die Verantwortung – das Problem der Parkplatzknappheit bleibt. „Und daraus resultiert eine riesengroße Angst bei vielen Bewohnern, dass dort in Zukunft Situationen entstehen, die nicht tragbar sind“, sagt Andreas Herzog, Vorsitzender des Ortsbeirats. Auch Herzog weiß um das finanzielle Problem. Doch „bisher sind das alles nur mündliche Aussagen. Was wir jetzt brauchen, ist ein konkretes politisches Statement, das beleuchtet, wie hoch der Preis für das Land tatsächlich sei. „Dann muss die Frage geklärt werden, ob Rostock bereit ist, das Geld auszugeben. Doch wir kommen einfach nicht zu diesem Punkt – und das seit drei Jahren.“

Von Marvin Wennhold