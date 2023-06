﻿Zoff mit dem Eigentümer: Rostocker Club Zwischenbau steht vor dem Aus

Rostock. Droht nach der Insolvenz des „Theater des Friedens“ dem nächsten Rostocker Club das Aus? Der Mietvertrag des „Zwischenbaus“ in der Rostocker Südstadt endet zum 31. Dezember – und derzeit gibt es wenig Hoffnung, dass dieser verlängert wird.

„Als wir den Club 2022 übernommen hatten, wussten wir schon, dass der Vertrag ausläuft“, sagt Betreiber Morten Heuer. „Wir haben von Anfang an versucht, eine Lösung mit dem Eigentümer zu finden. Am Anfang klang es so, als wäre Redebereitschaft da – doch nun hängen wir in der Luft.“

Vermieter des Zwischenbaus kritisiert Betreiber

Der Eigentümer des Gebäudes, der anonym bleiben möchte, hat genug von den Partys. „Die spielen dort wilde Sau“, sagt er aufgebracht. Mieter des angrenzenden Wohnblocks, dessen Eigentümer er ebenfalls ist, würden sich über Lärm und Vandalismus beschweren, Partygäste unerlaubt das Wohnhaus betreten. „Die reißen die Briefkästen raus, urinieren überall hin, sprühen mit Feuerlöschern umher, schmieren Graffitis an die Wände.“

Zudem habe er bereits auf eigene Kosten Sicherheitsdienste beauftragen müssen, weil die Mieter sich beschweren. „Ich sehe das aber nicht ein. Wenn man einen Club betreibt, muss man das auch ordentlich machen.“

Das sagen die Zwischenbau-Betreiber zu den Vorwürfen

Lärmbelästigung sei für einen Club immer wieder ein Thema, betont Morten Heuer. „Uns ist klar, dass wir direkt an einen Wohnblock grenzen“, sagt er. „Daher haben wir auch schon Umbaumaßnahmen vorgeschlagen.“ Unter anderem habe man bereits den Bass gedrosselt, da dieser eine Scheibe an der Außenwand zum Klirren gebracht habe. „Das ist für einen Club blöd, aber reduziert die Ruhestörung.“ Außerdem habe er vorgeschlagen, den Außenhof zu überdachen – so wie das beim LT-Club auch der Fall ist.

Der Zwischenbau-Chef betont: „Wir gehen während und nach den Partys immer ums Gebäude, sammeln Scherben und Müll auf.“ Auch Erbrochenes werde sofort weggewischt. „Das ist selten, aber natürlich kommt das auch mal vor, dass Gäste sich draußen übergeben.“

Maßnahmen, die dem Eigentümer nicht reichen. „Alles, was bisher vorgeschlagen wurde, ist nichts“, sagt er.

Das sagen die Gäste zum Zwischenbau in Rostock

Bei einer Umfrage der OSTSEE-ZEITUNG sind die Reaktionen auf das drohende Aus gemischt. „Ich habe viele Sachen über den Zwischenbau gehört mit Schlägereien und Drogen und so“, sagt Doni (17). Der 17-jährige Luca ergänzt: „Wenn es zumachen würde, wäre es nicht tragisch. Es gibt noch andere Clubs in Rostock.“

Traurig wäre der 16-jährige Sam. „Der Zwischenbau ist der einzige Club hier in Rostock, der auch Angebote für Minderjährige hat. Ich war bisher zweimal da und fand es sehr toll“, sagt er. „Ich könnte mir vorstellen, dass es Probleme wegen der Lautstärke gibt. Aber es ist halt ein Nachtclub.“

Auch die 16-jährige Svenja hofft, dass es einen Kompromiss geben wird. „In Rostock gibt es nicht so viel, wo man ab 16 Jahren hingehen kann. Die Musik ist gut und wir haben keine Lust, jedes Mal zum Feiern nach Doberan fahren zu müssen“, sagt sie. Ihre Freundin Leonie ergänzt: „Man kann ja Kompromisse finden und muss es nicht gleich schließen.“

Aus für Zwischenbau wäre Verlust für Rostocker Kulturlandschaft

Morton Heuer und sein Kollege Sven Fabian Schikorr wollen die Hoffnung noch nicht aufgeben. Geplant ist unter anderem ein Solidaritätskonzert für den Erhalt des Zwischenbaus. Außerdem habe man die Rostocker Stadtpolitik um Hilfe gebeten. „Aber es wird schwierig, da das ein privates Gebäude ist und der Eigentümer machen kann, was er möchte.“

Für die Kulturlandschaft der Stadt wäre eine Schließung des Zwischenbaus ein Verlust. „Wir sind der einzige Club, der zweimal im Monat eine Veranstaltung für 16-Jährige anbietet“, sagt Heuer. „Da muss man sich überlegen, ob man die Teenager in einem Club haben möchte, in dem kontrolliert wird. Oder vor dem Haus oder am Stadthafen, wo es keine Kontrollen gibt – das ist in Rostock ja auch immer Thema.“

Und was hat der Vermieter mit der Immobilie vor? Auch das stehe noch nicht fest. Das Objekt in der Erich-Schlesinger-Straße ist derzeit beim Rostocker Immobilienmakler „Lutter Immobilien“ gelistet. Titel der Anzeige: „Seltene Gelegenheit im Rostocker Südstadt-Campus“.

