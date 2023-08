﻿Rostock: Passagiere auf Ostsee-Fähren müssen mit Kontrollen rechnen – Wartezeit einplanen

Rostock/Gedser. Wegen erhöhter Terrorgefahr haben die dänischen Behörden die Einreisekontrollen für Reisende aus Deutschland verlängert. Eigentlich hätten die Maßnahmen am vergangenen Donnerstag (10. August) auslaufen sollen. Die Bedrohungslage habe sich durch die Koran-Verbrennungen in Dänemark und Schweden zugespitzt, erklärte die dänische Seite.

Wer aus Deutschland kommt, muss nun an der Grenze weiterhin seinen Ausweis vorzeigen. Es werden auch verstärkt Autos für Kontrollen rausgewunken. Auch Passagiere, die von Rostock aus mit der Fähre ins dänische Gedser fahren, sind von den verschärften Kontrollen betroffen.

Fährpassagiere werden per Lautsprecherdurchsage informiert

„Wir weisen unsere Passagiere kurz vor der Ankunft in Gedser per Lautsprecherdurchsage darauf hin, dass sie ihre Ausweise bereithalten sollen“, sagt Scandlines-Sprecherin Anette Ustrup Svendsen. Diese Durchsage sei vor dem Sommer ausgesetzt worden, nun aber seit vergangener Woche wieder zu hören, erklärte Ustrup Svendsen.

Auch nach Verschärfung der Kontrollen sei die Zusammenarbeit mit der dänischen Grenzpolizei reibungslos verlaufen, betonte die Sprecherin. Passagiere ließen sich von den Maßnahmen offenbar nicht abschrecken: „Wir können mit den Buchungen sehr zufrieden sein und stellen auch keinen Rückgang fest.“

Honorarkonsulin: Ein bisschen mehr Zeit einplanen

Die dänische Honorarkonsulin in Rostock, Christiane Winter-Thumann, rät Reisenden nach Dänemark, zur Sicherheit „ein bisschen mehr Zeit einzuplanen“.

In jüngster Zeit habe es Fälle gegeben, in denen illegale Einwanderer versucht hätten, per Fähre nach Dänemark zu gelangen. „Ich kann mir vorstellen, dass die Dänen daher jetzt in der Hauptreisezeit weiterhin darauf achten wollen, wer ins Land kommt“, meint Winter-Thumann. „Es ist gerade eine sensible Zeit.“

Auf deutscher Seite ändere sich durch die Fortsetzung der dänischen Maßnahmen nichts, sagt ein Sprecher der Bundespolizei in Rostock. Es habe auch keine entsprechende Anfrage der dänischen Behörden gegeben. „Jeder ist für seine Seite zuständig“ , betont der Sprecher.

Passagiere im Rostocker Fährterminal sehen kein Problem

Die OZ hat sich am Rostocker Fährterminal umgeschaut. Dort lief der Fährverkehr zum Ende der Woche ganz normal. Im Fährcenter wartet eine Reisegruppe aus Rostock auf ihre Abfahrt nach Gedser, zu der auch Tim Böttcher gehört. „Für uns ist das normal. So war es ja auch schon vorher.“

Valeria (20) und Laura (21) aus München wollen zu Fuß nach Kopenhagen. Sie hatten von den verschärften Kontrollen vorher nichts gehört. „Das ist schon überraschend, aber wir haben kein Problem damit.“

Laura (21, l) und Valeria aus München wollen nach Kopenhagen wandern. © Quelle: Axel Büssem

Ari Zygorsky aus Neustadt (Schleswig-Holstein) will mit dem Fahrrad einen Tagesausflug auf dänischer Seite machen. „Ich war bereits vergangene Woche dort und wurde auch da schon kontrolliert“, so der 20-Jährige. „Ich kann die Maßnahme verstehen, aber ein bisschen blöd ist es schon, es ist doch schließlich Europa.“

Ari Zygorsky will mit dem Fahrrad einen Tagesausflug nach Dänemark machen. © Quelle: Axel Büssem

Dänische Regierung: Situation ist ernst

Die verschärften Kontrollen sollen zunächst bis zum 17. August dauern. Grundlage sind nach dänischen Regierungsangaben Empfehlungen des Inlandsnachrichtendienstes PET. „Die jüngsten Koran-Verbrennungen haben Auswirkungen auf das aktuelle Bedrohungsbild“, erklärt Justizminister Peter Hummelgaard.

„Wir befinden uns in einer ernsten Situation, in der wir weiterhin eine verschärfte Kontrolle an den dänischen Grenzen benötigen, um den Bedrohungen entgegenzuwirken, denen Dänemark gegenübersteht.“

Koran-Verbrennungen sorgen für Proteste

Koran-Verbrennungen in Schweden und in Dänemark hatten zuletzt zu wütenden Protesten in muslimisch geprägten Staaten und zu diplomatischem Ärger geführt. Kritik an Religionen ist in den beiden skandinavischen Ländern von der Meinungsfreiheit gedeckt. Die Regierungen in Kopenhagen und Stockholm prüfen aber, inwieweit solche Aktionen in bestimmten Fällen rechtlich untersagt werden können.

