﻿„Pesto Peter“ baut um: Was Rostocker künftig im Rosengarten erwartet

„Pesto Peter“ und Rosengarten gehören einfach zusammen. Kein Wunder: Das Häuschen, in dem der Gastronom seine Speisen verkauft, stammt aus DDR-Zeiten. Jetzt steht dem Imbiss sein wohl umfangreichster Umbau bevor. Was Besucher ab wann erwartet.

Rostock. Ein Zaun umrahmt den Platz, Baustellenfahrzeuge drehen ihre Runden, Arbeiter rufen sich Aufträge zu – der Umbau des Rosengartens läuft auf Hochtouren. Währenddessen beginnt hier schon das nächste Projekt. Peter Friedrich, vielen bekannt als „Pesto Peter“, reißt die Mauer vor seinem Imbiss ab. Es ist der Anfang des wohl umfangreichsten Umbaus, den das Häuschen aus DDR-Zeiten und sein Inhaber bislang erlebt haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schon in diesem Frühsommer wird es hier seinen Angaben nach eine neue 70-Quadratmeter-Terrasse in Richtung August-Bebel-Straße geben. Geplant sind rund 50 Sitzmöglichkeiten und eine Buchenhecke drumherum. „Die Zahl der Plätze wird sich damit nicht verändern, aber es wird kompakter und moderner“, verspricht der 40-Jährige. Neuen Standards gerecht werden, das ist auch Ziel einer weiteren Maßnahme. Es wird ein behindertengerechter Zugang geschaffen.

Seit den 1960ern gehört der Imbiss – damals noch als Kiosk – zur Rostocker Innenstadt. © Quelle: Privat

Ähnlich sehen die Pläne für das Gebäude selbst aus: Was jetzt rundlich wirke, komme weg, berichtet der Chef. Darum und um einen neuen Anstrich kümmern sich regionale Profis der StraFisch GmbH, einer Immobilienagentur aus Rostock. „Ich freue mich dann, wenn es fertig ist“, sagt Peter Friedrich mit einem Lächeln. Bis dahin verkauft er weiter, Besucher können den Fortschritt also live mitverfolgen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bauarbeiten am Rostocker Rosengarten mit negativen Folgen

Auch auf das Ende der Bauarbeiten am Rosengarten selbst fiebert der Gastronom hin. Die hätten nämlich negative Folgen fürs Geschäft. Nach Angaben der Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung (RGS) bleibt die Großbaustelle in der Innenstadt, die eine Neugestaltung des mehr als 150 Jahre alten Areals zum Ziel hat, bis September 2023. Unter anderem werden Bäume nachgepflanzt, Freiflächen saniert und Technik erneuert.

Lesen Sie auch

„Pesto Peter“ über seinen Imbiss: „Es ist ein Begegnungsort“

So oder so – Peter Friedrich ist sicher, dass sich die Restaurierung lohnt. Einerseits hängt er an dem Standort: „Meine Großeltern haben sich hier vor 70 Jahren das erste Mal geküsst.“ Andererseits hält er am Konzept des Imbisses fest: „Hier sitzen Fremde zusammen und kommen ins Gespräch, der Richter und der Punk. Es ist ein Begegnungsort.“