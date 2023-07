﻿Happy Slice: Pizza von Knossi und Trymacs gibt’s jetzt in Rostock

Rostock. Jens „Knossi“ Knossalla und Maximilian „Trymacs“ Stemmler sind zwei der erfolgreichsten Streamer Deutschlands. Seit einem Monat gibt es frisch aufgebackene Tiefkühlpizzen der Internet-Stars bereits in rund 7o Filialen in ganz Deutschland. Jetzt auch in Rostock.

Bei „Einehandvoll Pizza“ in der Ulmenstraße können Kunden ab sofort die Pizzen bestellen. Knossi hat um die 6,7 Millionen Follower auf Kanälen wie Instagram und Tiktok, ist bereits bei der RTL-Show „Let’s Dance“ angetreten. Trymacs hat sogar 7,5 Millionen Follower. Die beiden machen jetzt in Pizza, die gemeinsam mit Starköchen entwickelt worden sein soll. Über das Start-up Lanch wird die Pizza mit dem Namen Happy Slice deutschlandweit vermarktet.

„Standort gegenüber dem Campus ist ideal“

Wie das funktioniert? Ausgeliefert wird mit Lieferando. Über ein Dutzend verschiedene Pizzasorten gibt es, darunter auch vegane. Für die Zubereitung der tiefgekühlten Pizzen wird den Bestandsläden zur Verfügung gestellt, was gebraucht wird. Der Gründer des Ladens „Einehandvoll Pizza“, Mathias Artmeier, sagt: „Happy Slice ist auf mich zugekommen. Der Standort gegenüber dem Campus und in der KTV ist ideal.“ Artmeier betreibt auch in Schwerin eine Filiale. Bald soll es auch dort Happy-Slice-Pizzen geben.

Im Juli wird der Laden in der Rostocker Ulmenstraße von seinem bisherigen Mitarbeiter Mohammad Zahlaan übernommen. Der 30-Jährige ist gebürtiger Syrer und vor acht Jahren vor dem Krieg nach Schwerin geflüchtet. Seit einem Jahr leitet er das Pizzalokal in Rostock und freut sich auf seine Selbstständigkeit. „Ich habe in Syrien Informatik studiert. Aber ich habe die letzten acht Jahre viel im Pizzaladen gearbeitet und weiß genau, wie Pizza geht“, erzählt der Wahlrostocker.

Nicht zuletzt aufgrund seiner Affinität zum Internet sind Zahlaan die Pizza-Influencer bestens bekannt. „Es heißt auch, dass sie jeden Laden, der Happy Slice neu vertreibt, persönlich besuchen werden“, freut sich Zahlaan schon jetzt auf das Zusammentreffen mit den Internet-Stars. Zur Quasi-Eröffnung am ersten Tag werden sie allerdings nicht erscheinen. Dafür aber ein Mitarbeiter von Happy Slice, der genau zeigt, wie man mit der Tiefkühlpizza umgeht, um beste Ergebnisse zu erzielen. Pizzakartons mit eigenem Aufdruck inklusive.

Hinter dem Konzept steckt das Start-up Lanch, das Foodmarken der Influencer über bestehende Restaurants vermarktet. Zahlaan erzählt: „Ab September sollen wir dann noch Loco Chicken anbieten und ab nächstes Jahr ist eine Burgermarke im Gespräch.“ Loco Chicken läuft über Erfolgsrapper Luciano, der 10,3 Millionen Follower hat. Neben den neuen Marken bietet der Laden weiterhin seine Pizzen und Burger nach eigenem Rezept an.

Klassische Sorten wie Margherita, Hawaii oder Funghi

Mohammad Zahlaan ist guter Dinge und gespannt auf den möglichen Andrang. In den großen Städten sollen die Pizzaläden überrannt worden sein, als es Happy Slice im Angebot gab. Nicht, dass man nun meinen könnte, die trendigen Influencer hätten sich etwas besonders Kreatives für ihre belegten Teigfladen einfallen lassen. Die Pizzasorten reichen von Margherita für knapp 10 Euro über Tonno und Hawaii bis Funghi. Eine Pizza mit Trüffelbelag gibt es allerdings auch.

Das Besondere sollen vor allem der nach Angaben der Internet-Stars „handgezogene Pinsateig“ sein und die italienischen, passierten Tomaten als Belag. Der erste Biss belegt: Der Teig ist wirklich gut, der Soße fehlt etwas Würze, aber so schmeckt die Pizza universell.

