﻿ Ziel sind Tausende neue Jobs: Region Rostock plant Meerwasserentsalzung für die Industrie

Flächen gibt es, Interessenten stehen Schlange: Doch große Industrieansiedlungen in und um Rostock scheitern, weil es nicht genügend Wasser für die Fabrik gibt. Nun planen Hansestadt und Landkreis ein komplett neues Wassernetz – mit einer gigantischen Meerwasserentsalzungsanlage.

Rostock. Dem Chip-Giganten Intel, dem E-Auto-Bauer Tesla und Tausenden neuen Arbeitsplätzen musste MV bereits absagen, weil es nicht genügend Wasser für neue Industrieriesen gibt. Das soll sich aber ändern: Die Hansestadt und der Landkreis Rostock planen den Bau einer komplett neuen Wasserversorgung in der Region – exklusiv für Industrie und Gewerbe. Eine gigantische Meerwasserentsalzungsanlage im Rostocker Seehafen soll 100 000 Kubikmeter liefern. Drei Mal so viel Wasser wie alle bisherigen Wasserwerke in Rostock zusammen.