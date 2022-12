﻿Rostock plant neue Schwimmhalle: Infos zu Ort, Baustart und Kosten

Unter Claus Ruhe Madsen verschwanden die Pläne für eine neue Schwimm- und Eishalle in den Schubladen der Rostocker Stadtverwaltung. Die SPD in der Bürgerschaft, der neue Sportamtschef und auch die neue Oberbürgermeisterin machen nun aber Druck: Wie es mit der neuen Schwimmhalle weitergeht, wo sie entstehen könnte, wie der Zeitplan aussieht.

Blick in das Rostocker Neptun-Bad: Die zwei Schwimmhallen der Hansestadt reichen schon lange nicht mehr aus. Nun wird wieder eine dritte geplant.

Rostock. Die drei Madsen-Jahre im Rostocker Rathaus – für eines der wichtigsten Projekte der Stadt bedeuteten sie Stillstand: Nachdem der Ex-Oberbürgermeister mit seiner Idee, die neue Schwimm- und Eishalle der Stadt mit einem Investor bauen zu wollen, keinen Erfolg hatte, verschwanden die kompletten Planungen kurzerhand in der Schublade der Stadtverwaltung. Bis jetzt jedenfalls.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Denn nun soll es mit der neuen Schwimmhalle plötzlich ganz schnell gehen. Vor allem die SPD macht Druck: „Rostock wartet schon viel zu lange auf ein weiteres Schwimmbad. Wir wollen, dass jetzt endlich was passiert“, fordert Anne Mucha, Vize-Parteichefin der Rostocker Sozialdemokraten. Bereits bis zum Herbst 2023 will die Stadtverwaltung die bestehenden Pläne überarbeiten und erneut von der Bürgerschaft beschließen lassen. Einziger Wermutstropfen: Planung und Bau könnten bei dem technisch anspruchsvollen Projekt bis 2030 dauern.

So steht es um das Projekt

Zwei große öffentliche Schwimmbäder gibt es in der Hansestadt – das städtische Neptun-Bad im Hansaviertel und die Wiro-Schwimmhalle in Gehlsdorf. Und die werden nicht „nur“ von Rostockern genutzt: Auch aus den Landkreisen kommen Kita- und Schulkinder für Schwimmkurse in die Hallen, zudem Vereinssportler und Freizeitschwimmer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit mehr als 20 Jahren gibt es deshalb den Plan, im Nordwesten Rostocks ein weiteres Bad zu bauen. 2018 legten Senator Steffen Bockhahn (Linke) – damals und vermutlich bald wieder für den Sport zuständig – und der städtische Immobilienentwickler KOE einen Plan für eine kombinierte Eis- und Schwimmhalle vor. Der Clou des Projektes, das damals um die 25 Millionen Euro kosten sollte: Die Abwärme aus der Eis-Produktion sollte zum Erwärmen des warmen Badewassers genutzt werden – um die Betriebskosten und den CO2-Abdruck der Halle zu minimieren.

Hat die Schwimmhallen-Pläne aus der Schublade geholt: Heiko Lex, Leiter des Amtes für Sport und Vereine. © Quelle: Ove Arscholl

Von der Bürgerschaft gab es 2019 „grünes Licht“ für das Vorhaben. Als Standort der Halle mit acht 25-Meter-Bahnen, Lehrschwimm- und Planschbecken für Kinder sowie Saunen wurde das Gelände der Hansemesse auserkoren. Doch dann kam Claus Ruhe Madsen: Er brachte einen Investor ins Spiel – und erweiterte das Projekt: Plötzlich war von einer Eis-Arena mit 1200 Zuschauerplätzen und einer Schwimmhalle mit 50-Meter-Bahnen die Rede. Zu groß für alle Standorte. Das Projekt landete in der Schublade. Zwischenzeitlich flog die neue Eis- und Schwimmhalle sogar aus den mittelfristigen Finanzplanungen des KOE.

Rostock plant ohne Investor

Nun startet das Amt für Sport einen neuen Anlauf: „Im November haben wir die Unterlagen gesichtet – und den potenziellen Investor zu einem Gespräch eingeladen“, sagt Amtsleiter Heiko Lex. Doch der mögliche Geldgeber kam nicht. Lex: „Das Thema Investor scheint also hinfällig zu sein. Wir wissen jetzt aber, woran wir sind und können weitermachen.“

Durch das „Zwischenspiel mit dem Investor“, wie es Lex nennt, habe Rostock zwei, drei Jahre Zeit verloren. In den kommenden Monaten will er nun die Pläne aus dem Jahr 2019 aktualisieren: Was braucht der Sport? Wo kann gebaut werden? Als relativ sicher gilt bereits: Eine „Großvariante“ mit Eis-Stadion, Curling-Halle und Eisschnelllauf-Bahnen, wie sie 2019 von Madsen ins Gespräch gebracht wurde, geht über den Bedarf Rostocks hinaus. Der Stadtsportbund hatte sich bereits gegen den Gigantismus ausgesprochen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eröffnung bis 2030?

Ende 2023 sollen die aktualisierten Pläne in die Bürgerschaft gehen. Eine Mehrheit für das Vorhaben in der Politik gilt als sicher: Die SPD hat sich für Halle ausgesprochen und die Linke warb schon vor der Kommunalwahl 2019 damit, die Stadt-Millionen lieber in ein Schwimmbad als in die damals noch geplante Bundesgartenschau investieren zu wollen.

Auch Rostocks angehende Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger sagt: „Die Schwimmhalle im Nordwesten wird von einer Mehrheit in der Bürgerschaft und von mir unterstützt. Kinder, Sportler und Senioren würden profitieren. Gemeinsam werden wir versuchen, das Projekt wieder anzupacken, nachdem es in der Schublade verschwunden war.“ Der Bau der Halle, die inzwischen um die 50 Millionen Euro kosten soll, würde um die vier Jahre dauern. Als Standort bringt Lex erneut Schmarl ins Gespräch: „Der Iga-Park will mehr Sport-Angebote schaffen. Dazu würde die neue kombinierte Arena bestens passen.“