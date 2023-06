﻿Rostock plant seit 2014 Rathaus-Anbau: Jetzt droht der Wegfall von Fördermitteln

Kostenfrei bis 18:25 Uhr lesen

Dauerbaustelle

Baustelle der Rathaus-Erweiterung in Rostock am Neuen Markt.

Seit 2014 plant Rostock einen Rathaus-Anbau. Termine platzten, Pläne wurden geändert, Baukosten explodierten. Nun droht der Wegfall von Fördermitteln in Millionenhöhe – was die Hansestadt unbedingt verhindern will.