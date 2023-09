Gewaltverbrecher flieht in Rostock vor Polizei und wird nach Pfefferspray-Einsatz festgenommen

Rostock. Am Mittwoch, 20. September, fasste die Polizei nach einer Verfolgung einen Straftäter, der mit drei Haftbefehlen gesucht wurde.

Am Nachmittag machte ein Zeuge eine Streife am Hauptbahnhof darauf aufmerksam, dass im RE 5 aus Güstrow ein Mann sitze, von dem er wisse, dass dieser per Haftbefehl gesucht werde. Die Beamten sprachen den Mann daraufhin auf dem Bahnsteig an, der 31-Jährige floh umgehend.

Polizisten in Rostock setzten Pfefferspray ein

Die Polizisten forderten Verstärkung an und kurz darauf konnte der Verdächtige in einem Gebüsch an einer Baustelle am ZOB gestellt werden. Da er sich der Festnahme widersetzte, wurde Pfefferspray eingesetzt und der Mann anschließend zur Dienststelle der Bundespolizei gebracht.

Die Ermittlungen zeigten, dass gegen den Mann drei Haftbefehle vorlagen – er war in Waren unter anderem wegen Zwangsprostitution und Vergewaltigung, in Wismar wegen Fahrens ohne Führerschein und in Berlin wegen Diebstahls zu mehreren Freiheitsstrafen verurteilt worden.

Seine Strafakte füllte sich nun weiter: Gegen den Mann wird ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet, da sich ein Polizeivollzugsbeamter bei der Festnahme verletzte und zu weiteren Untersuchungen in ein nächstgelegenes Krankenhaus verbracht werden musste.

