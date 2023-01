﻿Polizei sperrt Rostocker „Späti“: Wurden hier wertvolle Pakete leer geräumt?

Den kleinen Kiosk am Goetheplatz kennen viele Rostocker – weil UPS, GLS, DPD und Hermes dort Pakete abgeben und abholen. Doch nun ist der „Späti“ zu. Versiegelt von der Polizei und dem Gewerbeamt der Stadt. Was genau dahintersteckt und wie es nun weitergeht.

Rostock. „Jeder Diebstahl kostet 100 Euro und wird zur Anzeige gebracht“ steht auf einem bunten Pappschild im Schaufenster des kleinen Kiosk. Nach dem, was nun die Polizei berichtet, klingt das fast schon nach Ironie: Denn Rostocks Kripo hat den „Späti 18055“ am Goetheplatz dichtgemacht. Der Vorwurf: In dem kleinen Laden, der für mehrere Paketdienste als Abgabe- und Abholstation fungiert, sollen wiederholt Wertgegenstände und Elektronikartikel aus Postpaketen gestohlen worden sein.