Gefälschtes Rezept: Rostocker Polizei wartet in Apotheke auf 19-Jährigen

Rostock. Bei der Durchsuchung der Wohnung eines 19-Jährigen hat die Rostocker Polizei mutmaßlich gefälschte Rezepte, verschreibungspflichtige Medikamente sowie Betäubungsmittel gefunden und beschlagnahmt. Wie die Polizei am Montag weiter mitteilte, hatte der junge Mann am vergangenen Freitag versucht, in einer Apotheke im Stadtteil Evershagen ein Rezept für ein verschreibungspflichtiges Beruhigungsmittel einzulösen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Apothekerin hatte Zweifel an der Echtheit des Rezeptes und bat den Mann, am Abend wiederzukommen. Bei einer genaueren Überprüfung des Rezeptes erhärtete sich der Verdacht der Fälschung, so dass die Mitarbeiter der Apotheke die Polizei informierten.

Rostock: Polizei wartete in der Apotheke

Als der 19-Jährige gegen 18 Uhr erneut die Apotheke aufsuchte, wurde er von Polizeibeamten erwartet. Anschließend wurde die Wohnung des Mannes durchsucht. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Rostock dauern an.

OZ