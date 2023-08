Jugendliche randalieren am S-Bahnhof Rostock-Lichtenhagen

Rostock. Mehrere Jugendliche haben am S-Bahnhof Lichtenhagen in Rostock randaliert – acht Glasscheiben seien dabei zu Bruch gegangen, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Die Jugendlichen hätten in der Nacht zu Sonntag die Glasscheiben von Bahnsteiguhren, Fahrplanvitrinen und von einem Wetterunterstand zerstört. Außerdem sei am Bahnsteig der Rucksack eines Augenzeugen gestohlen und der Inhalt in einem Gebüsch verteilt worden.

Die Jugendlichen wurden von der Polizei später in einem angrenzenden Wohngebiet entdeckt. Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

OZ