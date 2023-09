Schaden im fünfstelligen Bereich: Rostocker Polizei stellt mutmaßliche Buchbetrüger

Tag des offenen Denkmals

Anna Dettweiler lebt in einem Rostocker Denkmal: Hier „flüstert“ noch die alte Zeit

Am 10. September stehen zum Tag des offenen Denkmals auch in Rostock und Umgebung wieder besondere Bauwerke im Blickpunkt. Einige öffnen extra, die sonst nicht zugänglich sind, öffnen. Etwa in der Koßfelderstraße oder ein Glasatelier unweit der Stadt.